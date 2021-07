Assassin’s Creed: Valhalla, il DLC "L’Assedio di Parigi" sarà disponibile dal 12 agosto (2021)

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Ubisoft ha finalmente svelato la data di debutto dell'atteso DLC "L’Assedio di Parigi" di Assassin’s Creed Valhalla, ricordiamo disponibile per tutti i possessori del Season Pass o separatamente al prezzo di 24,99 €.

Dal 12 agosto (2021) potremo finalmente tornata a vestire i panni di Eivor in una nuova avventura attraverso la campagna francese, verso una delle più famigerate battaglie di conquista della storia vichinga. Questa espansione porta con se nuove armi (Tra cui le spade ad una mano), abilità e attrezzature per affrontare nuovi tipi di nemici, ma segna anche anche il ritorno delle missioni di infiltrazione Black Box, dove il giocatore avrà totale libertà di scegliere il miglior modo per eliminare la sua vittima designata.

Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato che, a partire giovedì 29 luglio fino al 19 agosto, farà il suo debutto l'evento a tempo "Festival di Sigrblot" (Facente parte della Stagione 3, ricordiamo gratuito per tutti i possessori del gioco).

Pronti dunque a tornare a Ravensthorpe?! 😎

Da giovedì 29 luglio potrai festeggiare l’Estate nell’evento a tempo Festival di Sigrblot, una tradizionale festività vichinga che celebra l’inizio della stagione delle Razzie. Fino al 19 agosto saranno disponibili svariate attività attorno al tradizionale falò dell’accampamento di Ravensthorpe tra cui:



• Minigiochi: Battaglie di Rime, Torneo di Lotta e Partite a Dadi

• Tre nuove missioni

• Ricompense esclusive che comprendono decorazioni dell’accampamento, personalizzazione degli oggetti e armi. Inoltre, per un periodo di tempo limitato, si potrà acquistare la spada a una mano Skrofnung con i gettoni Sigrblot nel negozio del festival.



Per partecipare al Festival di Sigrblot, il giocatore dovrà raggiungere l’Inghilterra e completare uno dei primi archi narrativi - Grantebridgescire o Ledecestrescire – e raggiungere il Livello 2 con il proprio accampamento. Un ulteriore aggiornamento è previsto più avanti nella Stagione e porterà una nuova mappa per Razzie Fluviali, con destinazioni lungo i fiumi di Francia e Irlanda.

Spunti di lettura:

Recensione Assassin's Creed: Valhalla e benchmark su PC Windows

La prima stagione di Assassin’s Creed Valhalla, La Stagione di Yule, inizia oggi con alcuni contenuti gratuiti

Assassin's Creed Valhalla, al debutto la nuova modalità di gioco Razzie Fluviali

Assassin's Creed Valhalla, l'espansione L'Ira dei Druidi arriva il 29 aprile

L'ira dei Druidi, al debutto la prima espansione di Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft annuncia l’espansione L’Assedio di Parigi e il Discovery Tour: Viking Age