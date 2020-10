Assassin's Creed Valhalla, trailer ed info per contenuti post-lancio e Season Pass

In egual misura a quanto fatto per Watch Dogs: Legion ancor prima del lancio, Ubisoft ha pubblicato ieri sera un nuovo trailer dedicato ai contenuti post-lancio ed al Season Pass dell'attesissimo Assassin's Creed: Valhalla.

In maniera analoga rispetto a quanto fatto per i precedenti due capitoli della serie, innanzitutto gli sviluppatori hanno confermato che nel tempo verranno rilasciati contenuti periodici gratutiti per tutti, nuove modalità di gioco ed altro.

Per chi acquisterà insieme alla versione Gold Edition oppure separatamente il Season Pass, verranno invece rilasciate ben due espansioni con relativi scenari (Insieme alla missione esclusiva "La Leggenda di Beowulf"), l'una ambientata in Irlanda e l'altra a Parigi, meglio descritte qui di seguito:

ESPANSIONE 1 - LA COLLERA DEI DRUIDI

Esplora l'Irlanda e svela i misteri di un'antica setta druidica. Combatti in foreste maledette e paesaggi mozzafiato, e guadagnati la stima dei re gaelici.



ESPANSIONE 2 - L'ASSEDIO DI PARIGI

Rivivi la più ambiziosa battaglia della storia vichinga. Fai breccia nella città fortificata di Parigi, scopri i segreti del nemico e forgia alleanze strategiche per assicurare la sopravvivenza del tuo clan.

Ricordiamo che il debutto di Assassin's Creed Valhalla è previsto per il prossimo 10 Novembre (2020), anticipato giusto in tempo per accompagnare il lancio delle nuove XBox Series S e Series X di Microsoft.

