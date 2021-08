Battlefield 2042, DICE consiglia almeno una RX 5600XT oppure una RTX 2060 per la versione di prova?

Stando a quanto divulgato dai colleghi di Wccftech, EA Games e DICE stanno iniziando ad inviare le mail di invito relative alle imminenti sessioni di test multiplayer per Battlefield 2042, ricordiamo titolo esclusivamente multiplayer a debutto il prossimo 22 Ottobre (2021) .

Qualora quanto indicato risultasse veritiero - ed in egual misura confermato anche per la versione definitiva del gioco - tra i requisiti troviamo le GPU RTX 2060 di Nvidia ed RX 5600XT di AMD, unitamente ad un ambiguo accostamento di CPU (Core i7 4790 e Ryzen 3600, per intenderci).

A nostro modo di vedere bisogna come sempre attendere conferme ufficiali, sopratutto relativamente alla versione finale del gioco, ed anche fossero reali capire a quale target di risoluzione/preset grafico si riferiscono tali suggerimenti!

REQUISITI MINIMI:

• OS - Windows 10 64-bit - DX12

• CPU - Intel Core i5-6600K oppure AMD FX-8350

• RAM - 8GB

• GPU - NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4GB oppure AMD RX 560 4GB



REQUISITI CONSIGLIATI:

• CPU - Intel Core i7-4790 oppure AMD Ryzen 5 3600

• RAM - 16GB

• GPU - NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB oppure AMD RX 5600XT 6GB

