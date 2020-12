Bits And Chips è sul nuovo canale Steam News Hub

Dopo un lungo periodo in fase "beta", il nuovo aggregatore di notizie sui videogame di Steam denominato News Hub, che sostituisce la vecchia pagina delle notizie, è finalmente disponibile per tutti gli utenti.

A seguito di diversi aggiornamenti della piattaforma, che abbiamo notato sulla nostra "pelle digitale" in quanto vi erano problemi con l'integrazione automatica degli articoli pubblicati da terzi, siamo lieti di informarvi che d'ora in avanti potrete seguire il nostro sito - per quanto riguarda i contenuti dedicati ai videogame - anche su questo nuovo canale.

⇒ Clicca qui per seguire Bits And Chips su Steam ⇐

Cogliamo dunque l'occasione per ringraziare lo staff di Steam per averci offerto la possibilità di diventare "Curatori", bypassando le classiche procedure necessarie, analizzando e valutando positivamente i contentuti da noi prodotti nel tempo!

Disponibile ora: l'hub delle notizie di Steam mette in evidenza le notizie e gli aggiornamenti sui tuoi giochi



Che tu sia al lavoro, sull'autobus o a casa a giocare, ora puoi sfogliare il tuo hub personalizzato delle notizie di Steam per trovare facilmente aggiornamenti, annunci ed eventi per i titoli a cui giochi, che hai nella tua Lista dei desideri e che segui.



L'hub delle notizie è stato progettato per essere flessibile e adatto ai tuoi giochi e ai tuoi gusti, e include molte opzioni di personalizzazione. Per impostazione predefinita, l'hub mostra notizie da titoli a cui giochi, che hai nella tua Lista dei desideri, che segui o che sono consigliati per te. Oppure, se vuoi avere pieno controllo, puoi modificare tutte le impostazioni con pochi clic nel menu presente sulla sinistra. Inoltre, puoi scegliere di seguire e ricevere notizie da dozzine di popolari fonti sul mondo dei videogiochi in una varietà di lingue.



Inizialmente lanciato a marzo come esperimento dei Laboratori di Steam, l'hub delle notizie è stato sviluppato seguendo i commenti dei giocatori. Oggi diventa una funzionalità ufficiale di Steam e prende il posto del precedente feed delle notizie (/news).



Feed delle notizie personalizzato

Per impostazione predefinita, l'hub delle notizie di Steam mostrerà tutto ciò che viene pubblicato dagli sviluppatori di titoli a cui giochi, che hai nella tua Lista dei desideri e che segui. L'hub presenta notizie che vanno dalle note delle patch a tornei del weekend agli aggiornamenti principali ed è il modo perfetto per tenerti aggiornato sugli ultimi sviluppi e attività dei giochi che ti interessano. È anche possibile modificare le impostazioni predefinite per escludere certi tipi di notizie o certe categorie di giochi. Vi è anche un'opzione per silenziare giochi specifici direttamente dall'hub delle notizie.



Continua a leggere l'articolo sul blog ufficiale di Steam, a questa pagina.