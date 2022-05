Call of Duty: Modern Warfare II arriva il 28 Ottobre 2022, il reboot del 2019 avrà un sequel

Atteso sin da subito al posto del capitolo ambientato durante la Guerra Fredda (ergo CoD: Vanguard che ha debuttato lo scorso Novembre), il reebot della saga Call Of Duty: Modern Warfare che tanto abbiamo apprezzato nel 2019 avrà finalmente un seguito.

Annunciato poche ore fa, Call Of Duty: Modern Warfare II si prepara a debuttare - salvo i classici ed eventuali imprevisti - il prossimo 28 Ottobre 2022, e come tale prevede il ritorno dei più iconici personaggi della saga.

Al momento non vi sono ulteriori informazioni se non quanto allegato qui di seguito, unitamente al teaser trailer di accompagnamento. La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire durante i primi di Giugno in base a quanto vociferato, percui appuntamento alle prossime settimane!

RADUNA LA TASK FORCE — LA NUOVA ERA DI CALL OF DUTY INIZIA IL 28 OTTOBRE 2022



Simon "Ghost" Riley. Capitano John Price. Kyle "Gaz" Garrick. John "Soap" MacTavish. Alejandro Vargas.

E gli altri? "Informazioni riservate. Ma possiamo accordarci."



La Task Force 141 imperversa in grande stile al porto di Long Beach per un debutto letteralmente colossale.

Questa squadra globale, formata da iconici veterani e nuove leggende alle prese con pericolose missioni sotto copertura, è pronta a inaugurare una nuova era di Call of Duty in Modern Warfare® II, disponibile dal 28 ottobre 2022.



Pochi istanti fa, Call of Duty ha svelato nuove e importanti informazioni al porto di Long Beach. Con una composizione di oltre 8.000 metri quadrati e visibile addirittura dallo spazio, il nuovo capitolo della storica serie è stato svelato in pompa magna. Nell'arco di 24 ore, una nave gigantesca e carica di container coperti da un telone a tema Modern Warfare II raffigurante l'enigmatico operatore Ghost della Task Force 141 ha attraccato al porto, dove un'altra immagine di MWII ha completato l'immenso puzzle.



Durante queste manovre, un drone ha registrato tutti gli spostamenti della nave svelando i primi importanti dettagli sul gioco, tra cui l'illustrazione che mostra in anteprima i nuovi membri della Task Force 141 e la data d'uscita.



Sono giunte le prime informazioni sui membri chiave della Task Force 141, capitanata da John Price e con elementi quali il sergente "Soap" MacTavish, il sergente Kyle "Gaz" Garrick, il lupo solitario Simon "Ghost" Riley e il colonnello Alejandro Vargas delle forze speciali messicane.



Continua a seguirci, perché questa illustrazione ufficiale non è che il primo passo verso la presentazione definitiva del futuro di Call of Duty. E presto anche tu avrai la possibilità di possedere un pezzo di questa gigantesca opera d'arte e diventare parte della nostra storia.

Ma per il momento, e soprattutto:

In campana!