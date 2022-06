Call of Duty: Modern Warfare II, ecco il gameplay reveal trailer

Com'era lecito aspettarsi, il team di Infinity Ward non ha fatto attendere molto i fan e qualche ora fa ha finalmente svelato maggiori dettagli ed un reveal trailer dedicato al nuovo Call Of Duty: Modern Warfare II, ricordiamo pronto a debuttare su piattaforme di nuove generazione - salvo i classici ed eventuali imprevisti - il prossimo 28 Ottobre 2022

Per quanto riguarda il comparto tecnico che a noi appassionati videogiocatori su PC Windows, il team promette faville al punto di offrire "una poderosa campagna cinematografica" (Ci riserviamo di scoprire ulteriori dettagli prima di poter dare una nostra opinione). Per tutto il resto invece, vi consigliamo di consultare la PR allegata qui di seguito.

Riuscirà Infinity Ward a distogliere l'attenzione dei giocatori dal già non troppo apprezzato Battlefield 2042? Beh, dato che EA Games stia cercando di correre ai ripari, vi invitiamo a preparare i pop-corn!

Call of Duty: Modern Warfare ll factsheet



Call of Duty: Modern Warfare II, il sequel di Modern Warfare uscito nel 2019, sarà il Call of Duty più ambizioso e innovativo di sempre, inaugurando una nuova era per il franchise. La tecnologia e il gameplay di ultima generazione si fondono nel gioco più rivoluzionario e completo della serie. Potrete combattere a fianco della Task Force 141 in una campagna single-player itinerante, giocare da soli o con la vostra squadra in coinvolgenti combattimenti multiplayer, con nuove località e possibilità di azione, e sperimentare una modalità di gioco Special Ops evoluta con un gameplay tattico in co-op. I fan di tutto il mondo potranno aspettarsi una nuova esperienza Warzone 2.0 in uscita quest'anno, l'evoluzione del Battle Royale con un nuovissimo spazio di gioco. Dopo il lancio, ci sarà un ampio calendario di contenuti gratuiti con un gameplay in evoluzione con nuove mappe, modalità, eventi stagionali, celebrazioni della community e altro ancora.



Un’epica e avvincente campagna single-player

• Modern Warfare ll riprende l'azione come sequel di Modern Warfare del 2019, mentre la neonata Task Force 141 affronta una grave minaccia globale attraverso una campagna di missioni che si spingono oltre i confini del gioco.

• L'azione porta i giocatori in giro per il mondo e la Task Force 141 lavora per neutralizzare una cospirazione terroristica e un attacco agli Stati Uniti, che si estende su tutto il globo.

• Una nuova potenza schierata cospira per creare il caos all'interno dei confini degli Stati Uniti e la Task Force 141 deve collaborare per contrastare ogni eventualità.

• I giocatori combatteranno al fianco dei personaggi più iconici di Modern Warfare, tra cui il capitano Price, Ghost, Soap, Gaz e Laswell, oltre a incontrare una serie di nuovi alleati letali come le forze speciali messicane, il colonnello Alejandro Vargas e avversari provenienti dagli angoli più oscuri della guerra globale al terrorismo.

Innovazioni introdotte nel gioco

• Infinity Ward ha continuato a innovare il blockbuster Modern Warfare del 2019, inaugurando la nuova era di Call of Duty. In una rivisitazione memorabile del classico schema di gioco "boots-on-the-ground", i giocatori dovranno valutare strategicamente il ruolo della visione notturna, della furtività, degli assalti anfibi, della guerra veicolare e molto altro ancora mentre affrontano le avversità.

• Modern Warfare ll e una nuova esperienza Warzone 2.0 offriranno nuovi rivoluzionari progressi nell'Al che influiscono su ogni esperienza di gioco, tra cui il posizionamento dei compagni di squadra e gli schemi dei nemici, i movimenti degli NPC e dei civili e molto altro ancora, tutti in grado di reagire dinamicamente alle vostre scelte.

• Un nuovo armaiolo che offre ai giocatori un'enorme possibilità di personalizzazione delle armi.

• RICOCHET Anti-Cheat continuerà il suo approccio poliedrico per combattere le frodi in Modern Warfare II e nella nuova esperienza Warzone 2.0. Il Team RICOCHET sta fornendo al nostro titolo una serie, costantemente aggiornata, di strumenti e sistemi di rilevamento lato server, nel tentativo di combattere il gioco scorretto.



La nuova generazione di Call of Duty

• Il debutto della Next-Gen di Infinity Ward: lo studio originario di Call of Duty si concentra sulla nuova generazione. Per la prima volta nella storia di Call of Duty, il team utilizza un motore di Call of Duty unificato per tutto il franchise, a partire da Modern Warfare ll e Warzone 2.0.

• Questo motore si basa sul modello che ha debuttato nel primo Modern Warfare, utilizzando le migliori tecnologie di tutti gli sviluppatori per offrire il sistema più avanzato di sempre per Call of Duty.

• La nuova tecnologia, che include nuovi toolchain, l’AI e i modelli di locomozione, sono stati perfezionati.

• Modern Warfare ll presenta una fotogrammetria all'avanguardia, un nuovo sistema di streaming ibrido basato sulle immagini, un nuovo sistema di rendering PBR dell'acqua e delle decalcomanie subacquee, un’illuminazione volumetrica a livello mondiale, 4K HDR e molto altro ancora, oltre a una nuova pipeline di geometria su GPU. Tutto questo al servizio di una poderosa campagna cinematografica.