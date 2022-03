CD PROJECT RED lavora ad un nuovo The Witcher su base Unreal Engine 5

Arriva come un fulmine a ciel sereno l'annuncio da parte di CD PROJECT RED relativo allo sviluppo di un nuovo titolo basato sulla serie The Witcher, che certamente ci aspettavamo da tempo, e realizzato con l'Unreal Engine 5 di Epic Games.

Una partnership davvero interessante, dato che non si tratta l'utilizzo di un semplice engine su licenza al posto di uno proprietario (Letteralmente "abbandonato", in quanto verrà utilizzato esclusivamente per produrre i vari DLC di Cyberpunk 2077), bensì un accordo strategico tra le due aziende al migliorare insieme il già promettente motore grafico sopracitato.

Beh, questa nuova generazione di videogame si preannuncia sempre più interessante, non c'è che dire!

A NEW SAGA BEGINS



Siamo felici di annunciare che la prossima puntata della serie di videogiochi The Witcher è attualmente in fase di sviluppo, dando il via a una nuova saga per il franchise.



Questo è un momento emozionante mentre stiamo passando da REDengine a Unreal Engine 5, iniziando una partnership strategica pluriennale con Epic Games. Copre non solo le licenze, ma lo sviluppo tecnico di Unreal Engine 5, nonché le potenziali versioni future di Unreal Engine, ove pertinente. Collaboreremo a stretto contatto con gli sviluppatori di Epic Games con l'obiettivo principale di aiutare a personalizzare il motore per le esperienze open world.



A questo punto, non sono disponibili ulteriori dettagli riguardanti il gioco, come un periodo di sviluppo o una data di rilascio.



REDengine, la tecnologia che alimenta Cyberpunk 2077, è ancora utilizzata per lo sviluppo dell'imminente espansione di Cyberpunk 2077.