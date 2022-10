CD PROJECT RED svela i piani per il futuro, tra questi un nuovo Cyberpunk oltre a The Witcher ed altre inedite IP

Con un inaspettato post dedicato sul profilo Twitter ufficiale, surclassando persino i piani di Ubisoft per la serie Assassin's Creed, CD Project RED ha svelato l'intera lista di videogame per i quali lavorerà in futuro. Tra questi, come già confermato a Marzo dal team, ricordiamo che in cantiere c'è già un prossimo The Witcher basato sull'Unreal Engine 5 di Epic Games.

Alleghiamo qui di seguito la lista dei titoli "annunciati" sotto nome in codice, seguita da apposito lungo video di presentazione (Al termine del quale viene naturalmente sottolineata la frase "everything is subject to change").

Orion - nome in codice per il nostro prossimo gioco Cyberpunk, che porterà il franchise Cyberpunk oltre e continuerà a sfruttare il potenziale di questo oscuro universo futuro;

Polaris - nome in codice per la prossima puntata della serie di giochi The Witcher, che abbiamo recentemente annunciato era in pre-produzione. È l'inizio di una nuova saga: puntiamo a rilasciare altri due giochi di Witcher dopo Polaris, creando una nuova trilogia di giochi di ruolo AAA;

Canis Majoris - un gioco di Witcher a tutti gli effetti, separato dalla nuova saga di Witcher che inizia con Polaris. Sarà sviluppato da uno studio esterno guidato da sviluppatori esperti che hanno lavorato ai precedenti giochi di Witcher;

Sirius - nome in codice per il gioco sviluppato da The Molasses Flood, ambientato nell'universo di The Witcher e creato con il supporto di CDPR. Sarà diverso dalle nostre produzioni passate, offrendo un gameplay multiplayer oltre a un'esperienza per giocatore singolo, inclusa una campagna con missioni e una storia;

Hadar - nome in codice per un terzo IP completamente distinto, creato da zero all'interno di CDPR. Il progetto è nelle prime fasi del processo creativo, il che significa che non stiamo ancora sviluppando alcun gioco, ma stiamo lavorando esclusivamente sulle basi per questa nuova ambientazione.

Molti di questi titoli risultano ad oggi tutt'ora nelle prime fasi del processo creativo, come già sottolineato, dunque il loro sviluppo ufficialmente non è stato ancora iniziato.. percui ragazzi, frenate pure l'entusiasmo! 😂