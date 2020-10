Cloudpunk, il nuovo update introduce la telecamera interna durante la guida

Siete disperati per l'ennesimo rinvio di Cyberpunk 2077, e sentite il bisogno di giocare un titolo che possa farvi "respirare" quell'atmosfera? Bene, ho la soluzione quanto più economica ma dannatamente valida per soddisfare questo vostro bisogno.

ION Lands, ricordiamo un team indie tedesco, ha pubblicato quest'oggi un nuovo update per l'emozionante Cloudpunk, il titolo cyberpunk story-driven in voxel-art che abbiamo recensito durante i primi di maggio.

Dato il successo ottenuto, gli sviluppatori hanno lavorato senza sosta per migliorare il gioco sin dal lancio, ed ora possiamo coglierne i frutti. A seguito dell'introduzione dell'inquadratura in prima e terza persona da sfruttare durante l'esplorazione di Nivalis, quest'oggi è stato rilasciato un aggiornamento che tra le altre cose aggiunge l'inquadratura interna dall'HOVA, il che rende possibile apprezzare lo scenario durante la guida.

Fidatevi di me, per appena tredici euro vale davvero la pena di provare "questo giochino",

a questo punto da 9/10 per il sottoscritto! 😎

Esplora la città di Nivalis come mai prima d'ora



27 ottobre 2020, BERLINO - Lo sviluppatore di giochi con sede a Berlino ION LANDS ha rilasciato un importante aggiornamento gratuito alla versione PC del loro elegante gioco cyberpunk Cloudpunk, il Cockpit Update. Per celebrare l'aggiornamento, il gioco è attualmente anche scontato del 33% su Steam.



L'aggiornamento introduce nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui una visuale in prima persona quando si guidano veicoli con visuale libera a 180 gradi, consentendo ai giocatori di vivere la città di Nivalis da una prospettiva completamente nuova. Negli ultimi mesi Cloudpunk ha visto diversi aggiornamenti chiave che hanno ampliato il gioco con telecamere in terza persona e in prima persona a piedi in roaming gratuito, audio surround, una nuova telecamera del veicolo, dozzine di miglioramenti e altro ancora.



Le caratteristiche dell'aggiornamento del cockpit:

- Vista dall'abitacolo con freelook a 180°

- Aggiornamenti dell'appartamento interagibili

- Fotocamera e miglioramento delle prestazioni



"Eravamo così contenti che il mondo che abbiamo creato risuonasse con così tante persone", afferma Marko Dieckmann, capo studio di ION LANDS. "Questo aggiornamento consentirà a tutti di immergersi davvero negli ambienti del gioco in un modo che speriamo si divertano tanto quanto vederlo per la prima volta".