Cloudpunk, in arrivo il DLC "City of Ghosts"

Ricordate l'eccezzionale Cloudpunk di ION LANDS realizzato in voxel-art che abbiamo recensito lo scorso anno, più o meno di questo periodo? Ebbene, dopo aver ampiamente supportato il titolo in fase post-lancio, con aggiornamenti che hanno portato grosse novità come la telecamera interna per la guida dell'HOVA, arriva a sorpresa l'annuncio di un corposo DLC!

"City of Ghosts", la cui data di rilascio ufficiale rimane tutt'ora un mistero, è quasi pronto a debuttare come un vasto sequel del titolo originale la cui trama, che vedrà ancora una volta come protagonista la sfortunata Rania, per ammissione degli sviluppatori sarà ancora più duratura, con tanto di finali alternativi a seconda delle scelte effettuate.

Tale DLC permetterà inoltre di visitare nuove porzioni di Nivalis, personalizzare l'HOVA (Come ampiamento richiesto sia dalla community che dal sottoscritto), corse su strada ed un secondo personaggio giocabile. Inutile dirvi che io stesso non vedo l'ora di scoprire ulteriori novità a riguardo, rimanendo in attesa del gioco ufficiale da testare! 😀

Cloudpunk ottiene un DLC "sequel" che continua la campagna principale

Due vite si intersecano durante una notte tumultuosa a Nivalis



31 marzo 2021, BERLINO - Lo sviluppatore di giochi con sede a Berlino ION LANDS ha annunciato un nuovo DLC per Cloudpunk, "City of Ghosts". Oltre a continuare la trama principale, City of Ghosts introduce una serie di nuove funzionalità, tra cui corse su strada, personalizzazione dei veicoli e un secondo personaggio giocabile.



L'autista delle consegne Rania è nei guai, di nuovo. Dopo essere sopravvissuta agli eventi dell'originale Cloudpunk, ha attirato l'ira della monolitica corporazione di corrieri Curzona. Con esattori di debiti, cyborg omicidi e almeno un culto della morte sulle sue tracce di lei, Rania potrebbe non avere un solo amico nella città di Nivalis.



Nel frattempo, al fannullone d'azzardo Hayse è stato assegnato un compito impossibile: cancellare tutti i suoi debiti di lui entro la fine della serata. Le loro storie si sovrappongono e si intrecciano in questo ampio DLC, che supera la lunghezza del gioco originale, attualmente scontato del 40% su Steam per l'occasione.



Caratteristiche di City of Ghosts:

• Vivi il seguito diretto di Cloudpunk, vedendo Nivalis attraverso occhi vecchi e nuovi.

• Una campagna completamente nuova di zecca più lunga del gioco base

• Il loro destino è nelle tue mani: sblocca finali diversi a seconda delle scelte che fai nel gioco.

• Personalizza il tuo HOVA e gareggia in folli gare su strada.

• Esplora nuove aree, incontra nuovi personaggi e sperimenta nuovi misteri in uno splendido paesaggio urbano futuristico.



"Tornare a Nivalis è stato un brivido", afferma Marko Dieckmann, direttore dello studio di ION LANDS. "Potrebbe essere un DLC, ma City of Ghosts ha il contenuto di un sequel. È una storia più oscura, più tesa, più complessa, e non vediamo l'ora che la gente la provi".