Codemasters riparte con EA Games con GRID Legends, al debutto nel 2022

A seguito del debutto ufficiale di F1 2021, primo titolo "a marchio" della nota azienda produttrice di videogiochi Statunitense, EA Games e Codemasters annunciano oggi l'arrivo durante il prossimo anno di un nuovo titolo della serie automobilistica GRID.

Successore dell'apprezzato reboot della serie pubblicato nel 2019 - leggi qui la nostra recensione, GRID Legends debutterà nel 2022 su tutte le piattaforme di gioco attualmente disponibili in commercio (Dunque non un vero e proprio titolo "next-gen") contando su di una storia coinvolgente ed una gestione della corsa migliorata, corse emozionanti ed imprevedibili sia su piste tradizionali che su circuiti cittadini, una varietà di discipline come di consueto non indifferente e quant'altro (Si parla di oltre 130 percorsi e 100 differenti veicoli stando all'annuncio).

Al momento non possiamo fare altro che consigliarvi di dare uno sguardo al trailer di annuncio, contenente qualche spezzone di gameplay che funge appena da assaggio, ed attendere ulteriori novità che arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

Codemasters ed Electronic Arts hanno annunciato oggi GRID Legends, un'esperienza di guida ad alto rischio che combina l'emozionante azione degli sport motoristici, un'incredibile varietà di gare e una storia coinvolgente, che pone il giocatore al centro dell'azione. Caratterizzato da una gestione della corsa rinnovata, GRID Legends propone gare emozionanti e imprevedibili sia su piste tradizionali, sia su circuiti cittadini. Il titolo vanterà anche un creatore di gare che consentirà ai giocatori di selezionare veicoli di classe mista e di competere su tutti i circuiti, tra cui nuove location cittadine, Londra e Mosca. GRID Legends uscirà nel 2022 su Xbox Series X|S e PlayStation5, insieme a PlayStation 4, Xbox One e PC.



La leggendaria GRID World Series ritorna e, quest'anno, i giocatori vestiranno un ruolo di primo piano in un documentario che cattura ogni momento, dentro e fuori la pista. I piloti potranno incontrare personalità accanite, figure politiche interne al team e il famigerato Ravenwest Motorsport, che spera di vincere un sesto Campionato del Mondo. Sviluppato utilizzando una produzione virtuale innovativa, che avvicina i giocatori all'azione, il racconto dei meno fortunati presenta un cast eclettico, tra cui il pluripremiato attore britannico Ncuti Gatwa.



GRID Legends offre il dramma in ogni centimetro del circuito. L'intelligenza artificiale che guida la personalità unica del pilota dà vita a corse imprevedibili mentre le auto si contendono un posto sul podio. Gareggia su oltre 130 percorsi, inclusi circuiti reali come Brands Hatch e Indianapolis, fino ai circuiti cittadini GRID iconici come San Francisco, Parigi e altri ancora. Corri e potenzia oltre 100 veicoli, dalle classiche auto da turismo ai grandi autocarri, monoposto e camion da stadio. Con l'inclusione del creatore della gara, i giocatori possono portare in pista le loro corse preferite di classe mista e combattere online.



"GRID Legends combina tutto ciò che i nostri giocatori amano e aggiunge funzionalità di gara più esilaranti, tra cui la nostra nuova modalità storia epica", ha affermato Chris Smith, GRID Game Director di Codemasters. "Stiamo offrendo ai giocatori più varietà e scelta, che si tratti di creare le loro gare definitive utilizzando il nostro creatore di gare o di riportare la modalità Drift richiesta dalla community. Questo è solo l'inizio del viaggio e non vediamo l'ora di rivelare di più nei prossimi mesi».