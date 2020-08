Crysis Remastered debutterà il 18 Settembre su PC Windows e console

A seguito della profonda delusione di tutti gli appassionati, suscitata da un trailer trapelato che faceva a dir poco pena, Crytek ha pubblicato un nuovo e più accurato trailer per Crysis Remastered, annunciandone inoltre la data di debutto.

Spunti di lettura: In arrivo Crysis Remastered, Crytek "sorprende" tutti



Il prossimo 18 Settembre (2020) potremo godere su PC Windows (In esclusiva Epic Games Store) e console (Non sappiamo come girerà su PS4 ed XBO) di un rinnovato engine grafico, il quale supporterà feature come texture di alta qualità fino a risoluzione 8K, illuminazione globale (SVOGI), nuovi asset, ray tracing e molto altro per un importante aggiornamento visivo.

Pronti a scommettere quale GPU servirà per farlo girare con i settaggi al massimo? Nel frattempo, godetevi pure la tech preview pubblicata per l'occasione: