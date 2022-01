Crytek annuncia ufficialmente lo sviluppo di Crysis 4

L'annuncio dei tre nuovi titoli basati sull'universo Star Wars da parte di EA Games e LucasFilm non è stato l'unico della settimana, in quanto è stato seguito poco dopo dalla bomba sganciata da Crytek.

Dopo essersi occupate delle versioni rimasterizzate dei precedenti titoli, l'azienda ci ha tenuto a riaccendere la speranza dei videogiocatori annunciando lo sviluppo di un nuovo Crysis, per ora semplicemente identificato come quarto effettivo capitolo della serie.

La promessa è quella di offrire un titolo di "nuova generazione", e non ci resta che sperarlo!

Crytek è lieta di confermare che un nuovo gioco Crysis è in fase di sviluppo



A tutti nella nostra fantastica community di Crysis e a tutti i fan del franchise in tutto il mondo: abbiamo un annuncio speciale da fare, solo per te. È qualcosa che ci chiedi da molto tempo, quindi ora è finalmente arrivato il momento di confermare: sì, il prossimo gioco di Crysis sta accadendo!



Siamo così felici ed entusiasti di portarvi questa notizia e non vediamo l'ora di rivelare maggiori dettagli su ciò che ci aspetta. In questo momento il gioco è nelle prime fasi di sviluppo, quindi ci vorrà ancora un po', ma volevamo darvi le notizie in questo momento poiché siamo così entusiasti per il futuro, e per farvi sapere che ascolteremo la nostra comunità.



Crytek ha una storia orgogliosa di collaborazione con la nostra community per sviluppare i giochi a cui vuoi giocare. Crysis è incredibilmente importante per così tante persone - è amato dai giocatori di tutto il mondo e alcuni di coloro che lavorano nel settore oggi lo fanno grazie al gioco originale - quindi vogliamo assicurarci che il prossimo capitolo del franchise sia all'altezza di tutti le tue aspettative. Assicurati di unirti ai nostri social e di essere coinvolto!



Man mano che lo sviluppo procede, rilasceremo maggiori dettagli quando possibile. Ma nel frattempo, sappi che il nostro team dedicato e di talento sta lavorando duramente per offrirti uno sparatutto davvero di nuova generazione.



Voglio anche far sapere ai giocatori di Hunt: Showdown che abbiamo in programma alcune grandi cose anche per te, quest'anno e oltre, quindi guarda questo spazio.



E, se sei una di quelle persone che è stata ispirata da Crysis per entrare nello sviluppo, allora perché non vieni a lavorare sul prossimo capitolo? Abbiamo alcune aperture disponibili sul team in questo momento, per le persone che daranno veramente forma al futuro del franchise: www.crytek.com/career



Voglio solo concludere ringraziando tutti coloro che hanno giocato e apprezzato Crysis, Hunt: Showdown e tutti gli altri nostri titoli nel corso degli anni: niente di tutto questo sarebbe possibile senza di te!



Avni Yerli

- CEO di Critek