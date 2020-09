Cyberpunk 2077, annunciati i requisiti hardware minimi e consigliati

In occasione del terzo episodio del Night City Wire, durante il quale sono stati presentati nuovi video che mettono in mostra alcuni aspetti tra cui il mondo di gioco e le gang, CD PROJEKT RED ha ufficializzato i requisiti hardware minimi e consigliati per poter godere su PC Windows dell'attesissimo Cyberpunk 2077.

A parte il suggerimento di utilizzare un SSD, e la citazione ad alcune GPU di vecchia generazione come la GTX 780 oppure la R9 Fury, quanto annunciato ci lascia credere che si tratta del minimo indispensabile per giocare a dettagli bassi/medi con un framerate decente a risoluzione 1080p.

Senza girarci troppo attorno, è ovvio che per raggiungere il dettagli grafico mostrato negli ultimi video servirà una configurazione hardware di ben altro livello. Anche perchè - guarda caso - non è stato fatto alcun riferimento al Ray Tracing, dove attualmente serve quanto meno una RTX 2060 per utilizzare l'accelerazione hardware di Nvidia (E personalmente dubito che GPU meno performanti possano abilitarne il calcolo via software, sempre che gli sviluppatori lo abbiano previsto).

Non ci resta che attendere ulteriori dettagli da parte degli sviluppatori, se non le effettive prove che potremo effettuare solo quando il titolo sarà finalmente nella nostra libreria.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 debutterà ufficialmente - salvo ulteriori rinvii - il prossimo 19 Novembre (2020) su PC Windows e PS4/Xbox One, e successivamente sulle attesissime console di prossima generazione (Ossia PS5ed Xbox SX) con grafica migliorata.

REQUISITI MINIMI:

OS - Windows 10 a 64-bit

Windows 10 a 64-bit CPU - Intel Core i5-3570K oppure AMD FX-8310

Intel Core i5-3570K oppure AMD FX-8310 RAM - 8 GB

8 GB HDD - 70GB (SSD raccomandato)

70GB (SSD raccomandato) GPU - NVIDIA GeForce GTX 780 3GB oppure AMD RX 470 4GB

REQUISITI CONSIGLIATI:

CPU - Intel Core i7-4790 oppure AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i7-4790 oppure AMD Ryzen 3 3200G RAM - 12 GB

12 GB GPU - NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB oppure AMD R9 Fury 4GB

