Cyberpunk 2077, CD Projekt annuncia il piano di aggiornamenti per il 2021

A seguito di un lancio che potremo definire più che tragico, e che personalmente ho deciso di non "commentare" con uno dei miei articoli, CD Projekt RED ha annunciato il "piano di sviluppo per il 2021" dedicato al tanto criticato quanto amato Cyberpunk 2077.

Gli sviluppatori hanno ammesso le loro colpe, giustificandole parzialmente per via delle conseguenze derivate dalla pandemia di COVID-19, e dichiarato che il loro primo obiettivo sarà quello di migliorare l'esperienza di gioco sulle console base di vecchia generazione (Ossia Playstation 4 ed XBox One in primis).

Stando a quanto dichiarato, durante le prossime settimane arriveranno le prime grosse patch che punteranno a migliorare la situazione a tutto tondo (Il che probabilmente vale anche per la migliore ma assolutamente imperfetta versione PC Windows del gioco).

Il debutto del primo DLC gratuito è stato invece spostato al termine del primo quadrimestre/inizio del secondo del 2021, mentre la versione "aggiornata" con supporto alle console di nuova generazione (Ossia PS5 ed Xbox Series S|X, che vantano l'accelerazione Ray Tracing via hardware ma che fino ad ora eseguono il titolo in "modalità compatibilità old-gen") arriverà probabilmente verso la fine dell'anno.

Non ci resta che attendere ulteriori evoluzioni, sperando che gli sviluppatori riusciranno prima o poi ad offrire il gioco com'era loro intenzione fare sin dall'inizio.

