Cyberpunk 2077, Ray Tracing in arrivo sulle GPU AMD Radeon con la patch 1.2

Sebbene la telenovela che affligge CD Projekt RED e tutto quel che gira attorno Cyberpunk 2077 si trovi tutt'altro che alle battute finali, sembra proprio che finalmente a breve verrà rilasciata la tanto agognata patch 1.2, ricordiamo inizialmente attesa indicativamente per il mese di Febbraio.

Oltre allo sterminato changelog che riguarda fix relativi alla AI della polizia, miglioramenti generali in lungo ed in largo sia per il gioco che per il motore grafico (Anche su console, Ndr.), sembra proprio che tale patch introdurrà finalmente la possibilità di attivare il Ray Tracing sulle più recenti GPU AMD Radeon.

Sfortunatamente nessuna menzione è stata fatta per le console next-gen, per le quali probabilmente bisognerà ancora attendere una specifica versione aggiornata dell'intero titolo.

Considerando che gli stessi sviluppatori specificano che vi sarà bisogno di un apposito driver aggiornato, del quale AMD non ha fatto alcun cenno, siamo convinti che il tutto si materializzerà nel giro delle prossime due settimane.

Noi quanto voi siamo curiosi di verificare la resa e l'impatto - sia grafico che prestazionale - del Ray Tracing sulle nuove Radeon serie RX 6700, RX 6800 ed RX 6900, sopratutto dopo averlo provato con mano tramite il servizio GeForce Now di Nvidia.

Per fortuna, ho giusto qui con me una RX 6800XT che scalpita in attesa di nuovi test!

→ Clicca qui per visualizzare l'intero changelog della patch 1.2 di Cyberpunk 2077 ←

