DEATHLOOP, disponibile un gameplay trailer lungo ben 9 minuti

Inizialmente atteso per la fine di Maggio, secondo un annuncio sul quale non avevamo fatto tanto affidamento per via della pandemia globale e quant'altro, il nuovo ed interessante DEATHLOOP di Bethesda ed Arkane Lyon sembra sia pronto a debuttare il prossimo 14 Settembre (2021), ricordiamo in esclusiva per Playstation 5 e PC Windows.

Tanto per alimentare l'hype e scaldare gli animi, giusto ieri sera gli sviluppatori hanno pubblicato un lungo trailer gameplay dalla durata di circa 9 minuti, il quale finalmente chiarisce le meccaniche di gioco sino ad ora solo descritte sommariamente:

"Vagare furtivamente sui tetti o sfrecciare per le strade di Blackreef sotto una pioggia di proiettili? Trovare un ingresso nascosto o irrompere dalla porta principale? Ci sono vari modi per raggiungere i tuoi obiettivi in DEATHLOOP. Il nostro, in questo video di gioco esteso, è il visionario Aleksis “Il Lupo” Dorsey. Guarda Colt mentre si infiltra nella sua festa notturna ben sorvegliata e lo abbatte.



Se non ce la fai la prima volta... muori, muori ancora.