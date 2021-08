Deep Silver e Volition annunciano Saints Row, un reboot completo della serie

Quasi come fosse un fulmine a ciel sereno caduto dinanzi al palcoscenico della Gamescom 2021, Deep Silver e Volition hanno svelato un intero reboot della serie Saints Row, a distanza di circa otto anni dal debutto di Saints Row IV.

Salvo eventuali rinvii che di questi tempi non mancano mai, questo titolo si appresta a debuttare tra sei mesi esatti, precisamente il 25 febbraio 2022, sulle attuali console di nuova e vecchia generazione - PC Windows compreso - attualmente disponibili in commercio.

Sebbene il titolo sia stato svelato da un trailer in CGI, carente dunque di qualsivoglia scena tratta dal gameplay, stando a quanto dichiarato - vedi PR allegata qui di seguito - sembra che la carne al fuoco sia davvero tanta!

Deep Silver e Volition sono entusiasti di annunciare Saints Row, un audace reboot della serie bestseller, il cui lancio globale è previsto per il 25 febbraio 2022: preparati a scuotere le fondamenta di un vasto mondo criminale che alimenta tutti i tuoi guilty pleasure. Diventa un Boss del Crimine contando solo sulle tue forze e fatti strada mentre conquisti la città. È giunto il nostro momento, che la festa abbia inizio!



L'attesissimo Saints Row è stato svelato durante l'Opening Night Live della Gamescom, con un fantastico trailer di annuncio ufficiale in CGI che mostra il gioco che arriverà su Xbox One e Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e su PC tramite Epic Games Store.



La ricetta di Saints Row per l'azione, il crimine e l'umorismo rimane un concetto forte e rilevante; è un gioco che i fan esistenti e i nuovi giocatori abbracceranno totalmente e lo sviluppatore Deep Silver Volition è tornato al timone del titolo.



“Questo reboot completo è la cosa più divertente ed esilarante mai racchiusa in un'esperienza di Saints Row fino ad oggi,” ha dichiarato Jim Boone, Chief Creative Officer presso Volition. “La nuova ed iconica location offre così tante entusiasmanti opportunità per deliziare i giocatori, che siano fan di lunga data della serie o nuovi adepti che vi si affacciano per la prima volta.”



“Saints Row è una delle serie di giochi più amate e celebrate e questo è il reboot che tutti stavamo aspettando,” ha aggiunto Paul Nicholls, Global Brand & Marketing Director presso Deep Silver. “Siamo molto entusiasti della nuova e audace visione di Volition e non vediamo l'ora di portare questo nuovo Saints Row nelle mani dei giocatori nel 2022.”



A PROPOSITO DI SAINTS ROW

Saints Row è ambientato a Santo Ileso, una vibrante città immaginaria nel cuore dell’America del sud-ovest. In un mondo pieno di criminalità, dove fazioni senza legge combattono per il potere, un gruppo di giovani amici si imbarca in una impresa criminale, mentre cercano di raggiungere la vetta contando solo sulle proprie forze.



Nei panni del futuro Boss, con Neenah, Kevin ed Eli al tuo fianco, formerai i Saints e affronterai i Los Panteros, i The Idols e i Marshall Defense Technologies mentre costruisci il tuo impero per le strade di Santo Ileso e combatti per il controllo della città. In definitiva Saints Row è la storia di una start-up, ma il business in cui si trovano i Saints è il crimine.

Vivi il più vasto e migliore playground di Saints Row mai creato finora, il mondo unico e tentacolare di Santo Ileso fa da sfondo a una sandbox selvaggia ed enorme ricca di iniziative criminali, attività secondarie e missioni blockbuster mentre spari, guidi e ti fai strada per raggiungere la vetta con la tua wingsuit.



Esprimi te stesso e scatena il Saints che è in te, con la suite di strumenti di personalizzazione più avanzata mai vista in un gioco open world: personalizza il tuo personaggio, la tua auto e la tua crew. Tuffati in scontri a fuoco epici e inseguimenti ad alta velocità e assisti a momenti oltraggiosi tipici di Saints-Row in una storia originale che racconta la straordinaria ascesa al potere dei Saints. Goditi la libertà di giocare l'intera campagna con un amico attraverso il gioco co-op senza interruzioni, e potrai sia spingere i limiti della tua gang, sia creare dei momenti di gioco insieme.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



• Assisti alla nascita dei Saints – Gioca una storia blockbuster originale ricca d'azione, di criminalità, di momenti straordinari e di sorprese uniche cariche di umorismo.

• Scopri lo strambo e selvaggio West – Immergiti dentro Santo Ileso, il più vasto e migliore playground di Saints Row mai creato finora, distribuito in nove distretti unici circondati dalla vasta e maestosa bellezza del deserto del sud-ovest.

• Costruisci il tuo impero criminale – Conquista la città isolato per isolato, dichiara guerra alle fazioni nemiche e rafforza la tua presa sulle strade con ingegnose imprese criminali.

• Armi da fuoco, TANTE armi – Spara con dei revolver, utilizza i lanciarazzi o abbatti i tuoi nemici utilizzando pesi massimi da mischia. Una vasta gamma di armi familiari ed esotiche, tutte personalizzabili e divertentissime.

• Conquista le strade e i cieli – Sfreccia in ambienti urbani e desertici con qualsiasi auto, moto, aereo, elicottero, VTOL, hoverbike, hoverboard, go-kart o equipaggia la tua wingsuit per conquistare i cieli.

• Personalizzazione senza precedenti – Crea il Boss dei tuoi desideri, con la più ampia suite di personalizzazione del personaggio mai creata nella serie, quindi completa il look con incredibili opzioni per armi e veicoli.

• Co-op – Sperimenta tutto con un amico in qualsiasi momento, tramite una modalità co-op drop-in/drop-out completamente libera, senza la necessità di portare uno di voi fuori dall'azione stravagante; giocate bene insieme o fate nuovi scherzi al vostro compagno di squadra. Dopotutto, chi è il boss ora?



I giocatori possono effettuare il pre-order del gioco tramite Microsoft Store, PlayStation Store ed Epic Games Store e presso retailer selezionati. Effettua il pre-order di Saints Row qui: SaintsRow.com/preorder