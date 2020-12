Destiny 2, un novizio alla prova dell'espansione "Oltre la Luce"

Nell'ambito videoludico c'è stato un periodo, che risale più o meno alla fine degli anni '90 e che si è protratto sino ai primi del nuovo millennio, durante il quale i videogiocatori più incalliti potevano vantarsi della fortuna di conoscere - e magari aver giocato - tutti i videogame pubblicati sino a quel determinato momento.

Un numero "esiguo" rispetto agli standard odierni durate i quali invece, per via della maggiore diffusione delle diverse piattaforme di gioco - tra cui rientrano di prepotenza anche gli smartphone - e grazie alla "semplicità" con la quale si possono creare i videogame rispetto a vent'anni fa, immaginare di conoscere e di aver giocato a tutti i titoli esistenti ad oggi è pura follia.

Questo discorso vale anche per utenti come il sottoscritto che, pur avendo le "agevolazioni" di cui godono i "recensori" rispetto ad un comune appassionato, per vari motivi si è perso molti più titoli di quanto possiate immaginare, pur avendo pubblicato centinaia e centinaia di articoli dedicati a questa "materia". Tra questi rientrano anche vere e proprie pietre miliari come The Witcher 3 tanto per citarne uno tra tanti, le produzioni di Kojima oppure le esclusive Sony, ma anche diversi titoli ad oggi gratuiti come il ben noto MMO-FPS Destiny 2.

Ed è qui che entrano in gioco figure come i PR delle aziende che collaborano con le varie software-house di oggigiorno, a mio parere fondamentali per la buona riuscita di una campagna pubblicitaria e quant'altro. Come fatto a Maggio 2019 con l'articolo dedicato all'indie Close to The Sun, quest'oggi devo ringraziare un altro amico di vecchia data (Ciao Max!) per avermi proposto di provare "Oltre la Luce", la nuova espansione di Destiny 2, nonostante io non abbia mai giocato ne questo ne il precedente e noto titolo di Bungie.

Una sfida piuttosto ardua per chi come me non ha ne esperienza ne conoscenze in merito (Credetemi, non avevo mai nemmeno visto anche solo un gameplay trailer). Potevo non provarci e perdere l'occasione di scrivere un articolo di questo genere, dove mi avventuro al di fuori della mia "comfort zone" immedesimandomi in un novello videogiocatore?

Certo che no, ovviamente! 😃

L'espansione "Oltre la Luce" di Destiny 2 è disponibile dal 10 Novembre (2020) contemporaneamente per tutte le piattaforme di gioco supportate oltre che su PC Windows, su quest'ultma piattaforma proposto ad un prezzo di partenza di 39,99€.