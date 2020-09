DiRT 5 è stato nuovamente rinviato, al debutto il 6 Novembre (2020)

Una nuova settimana, un nuovo rinvio per DiRT 5, sino ad ora con un debutto fissato per il 16 Ottobre (2020). Sfruttando la pagina ufficiale del gioco su Twitter, gli sviluppatori hanno annunciato che - salvo ulteriori imprevisti - serviranno altre tre settimane per poter mettere le mani su questo nuovo titolo.

La nuova data di debutto di DiRT 5 è dunque fissata per il 6 Novembre (2020), con la versione next-gen sempre in arrivo entro fine anno (Ed inizio 2021 per Stadia).

