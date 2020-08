DiRT 5 è stato rinviato al 16 Ottobre (2020), annunciati i requisiti hardware minimi e consigliati

Slitta di una settimana il debutto ufficiale di DiRT 5, previsto ora per il 16 Ottobre invece che per il 09 (2020) su console di attuale generazione (PS4, Xbox One) e PC Windows, ricordiamo con aggiornamento gratuito alla versione next-gen (Ossia PS5 ed Xbox SX) per chi lo acquisterà al lancio.

Inoltre, grazie a Steam veniamo nuovamente a conoscenza dei requisiti hardware necessari per farlo girare su computer. Gli sviluppatori suggeriscono a caratteri cubitali la necessità di utilizzare sia un OS che dei componenti espressamente compatibili con le librerie DirectX 12 ma, stranamente, non fanno alcuna menzione alle GPU dotate di hardware dedicato al Ray Tracing (Significa che tale componente verrà implementata in concomitanza con il debutto della versione next-gen?!).

Allo stesso tempo è sorprendente notare come tra i requisiti minimi venga suggerito l'utilizzo di GPU di un certo livello, ossia la GTX 970 di Nvidia e la RX480 di AMD, ben più prestanti della versione del gioco che dovrebbe girare sulle modete Playstation 4 ed Xbox One.

C'è da aspettarsi un titolo mediocre sulle console di attuale generazione e pesantuccio anche su hardware non proprio da "scartare", oppure gli sviluppatori hanno erroneamente esagerato - come spesso capita - con tali suggerimenti?

Onestamente è difficile dirlo ad oggi, dato che i trailer gameplay pubblicati sino ad ora non hanno poi convinto più di tanto sul fronte della qualità grafica.. staremo a vedere! 😰

