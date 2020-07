DiRT 5, il primo gameplay trailer non convince appieno

Sebbene ci sia l'obbligo di prendere con le pinze quanto mostrato per un titolo che si trova attualmente in pieno sviluppo, non si può certo negare che le prime immagini derivanti dal gameplay di DiRT 5 non abbiano convinto appieno gli utenti più smaliziati come il sottoscritto.

Atteso per il prossimo 09 Ottobre (2020) su PC Windows, Playstation 4 ed Xbox One, il gameplay mostra una scena catturata dalla versione dedicata a Playstation 5 ed XBox Series X che verrà rilasciata in seguito al debutto delle stesse.

Nonostante balzino all'occhio diverse peculiarità come il dettaglio degli scenari in lontananza, il modello poligonale dell'auto ed i riflessi dell'acqua sugli pneumatici, molti altri dettagli - come ad esempio il fondo stradale - lasciano parecchio a desiderare.

A voi l'ardua sentenza:

Di certo dai titoli di nuova generazione ci aspettiamo molto in termini di fedeltà visiva, data la potenza dell'hardware di cui dispongono tali console, ma bisogna comunque ricordare che si tratta di un titolo "cross-gen", dunque non studiato pienamente per sfruttare le nuove piattaforme, bensì per massimizzare la "resa" dovendo debuttare a cavallo tra due generazioni.. speriamo bene!

Nel nuovo video di gameplay di DIRT 5, dai un'occhiata ad alcune novità mai viste finora nella serie di DIRT. Gli eventi Path Finder ti offrono le piste più hardcore di sempre e incredibili cambi di altitudine, il che significa che il successo non è solo nella velocità, ma anche nella strategia e nella sopravvivenza. Affronta eventi Path Finder in questa incredibile modalità ricca di percorsi cosparsi di rocce, costruita per superare tutti gli ostacoli con enormi pneumatici, sospensioni folli e molta potenza.

