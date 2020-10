DRIFT21, in prova l'interessante versione Steam Early Access

Pagina 1 di 5

Molti degli appassionati dei titoli corsaioli, tra cui rientra a gambe unite anche il sottoscritto, sin dai minuti iniziali di gioco tendono di mandare di traverso il mezzo che si trovano dinanzi, senza distinzione alcuna.

Diversi videogame ad oggi permettono di poter appagare questa necessità, a diversi livelli. Nel modo più naturale ed aperto possibile come in Forza Horizon 4, al punto da far impazzire - nel bene e nel male - l'utente con le migliaia di mod disponibili per Assetto Corsa, e così via.

Ma, parliamoci chiaramente, esiste un qualcosa che sia nato esclusivamente con questo scopo?

Dei diversi titoli "che ci provano", quest'oggi siamo felici di potervi parlare in particolare di DRIFT21, videogame disponibile esclusivamente in versione Early Access su Steam, prodotto da ECC Games S.A. e distribuito da 505 Games (Lo stesso publisher di Assetto Corsa: Competizione, per intenderci).

Sviluppato per gli appassionati più sfegatati, questo titolo non punta esclusivamente ad offrire una simulazione di guida preponderante alla derapata, bensì anche a garantire un alto livello di intrattenimento chi la macchina da drift dei suoi sogni vuole costruirla con le sue mani. Ebbene sì, DRIFT21 nasce con l'idea di offrire un garage ed una vasta lista di componenti per assemblare e personalizzare la propria auto, quasi da zero. Forza, andiamo a sporcarci le mani!

DRIFT21 è disponibile esclusivamente per PC Windows tramite Steam in versione Early Access dal 07 Maggio (2020) al prezzo 24,99€. Attualmente non è stata annunciata alcuna previsione per il lancio della versione "finale" del gioco, nè informazioni circa l'eventuale e molto probabile debutto su console.