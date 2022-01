EA Games conferma lo sviluppo di nuovi titoli basati sull'universo Star Wars

In un periodo in cui tutto l'entusiasmo relativo ai videogame generatosi negli anni passati sta letteralmente scemando, con scivoloni milionari e fallimenti a dir poco colossali (Vedi Battlefield 2042 annunciato in pompa magna pronto a diventare free-to-play, HyperScape di Ubisoft verso la chiusura dei server e così via), EA Games e LucasFilm hanno sorpreso un po tutti annunciando qualche giorno fa ben tre nuovi titoli basati sull'universo di Star Wars.

Stando a quanto comunicato, in futuro potremo aspettarci tre differenti titoli realizzati da Respawn Entertainment, tra i quali vi è il seguito dell'apprezzato Jedi: Fallen Order prodotto direttamente in casa. Oltre a questo sembra che il team abbia trovato spazio per un nuovo FPS, con la supervisione dei produttori di Star Wars: Battlefront, e "commissionato" uno strategico agli studi Bit Reactor.

Chissà, magari scopriremo qualcosa durante i prossimi mesi ed in vista dell'E3 di Las Vegas, ricordiamo nuovamente pronto ad offrire una esperienza completamente digitale.. sempre causa pandemia!

Electronic Arts e Lucasfilm Games annunciano nuovi titoli di Star Wars in sviluppo da Respawn Entertainment



Electronic Arts Inc. e Lucasfilm Games uniscono le forze per continuare a offrire esperienze di gioco completamente nuove e di livello mondiale ambientate nell'amata galassia di Star Wars.



Respawn Entertainment, nota soprattutto per il suo lavoro su Apex Legends, Titanfall e Star Wars Jedi: Fallen Order, sta guidando lo sviluppo e la produzione di questi nuovi progetti. Vince Zampella, Group GM e Founder di Respawn, supervisionerà questa nuova fase del rapporto di EA con Lucasfilm, basandosi sulla pluripremiata storia di Respawn nello sviluppo di giochi e sull'esperienza nel raccontare storie avvincenti di Star Wars.



Il direttore del gioco Stig Asmussen e il suo team dello studio stanno già lavorando al prossimo gioco della serie d'azione e avventura Star Wars Jedi, e sono raggiunti da due nuovi team che lavorano per offrire ulteriori esperienze di gioco di Star Wars uniche in più generi. A guidare lo sviluppo del nuovissimo gioco sparatutto in prima persona di Star Wars di Respawn è Peter Hirschmann, Game Director di Respawn, che ha una storia lunga e completa con il franchise di Star Wars. Il terzo titolo è un gioco di strategia di Star Wars sviluppato attraverso una collaborazione di produzione con il nuovo studio Bit Reactor, guidato dal veterano dell'industria dei giochi Greg Foerstch. Respawn produrrà il nuovo gioco di strategia di Star Wars mentre Bit Reactor guiderà lo sviluppo del titolo.



"Siamo entusiasti di continuare a lavorare con gli sviluppatori superbamente talentuosi di Respawn", ha affermato Douglas Reilly, VP, Lucasfilm Games. "Hanno dimostrato l'eccellenza nel raccontare storie epiche di Star Wars insieme al gameplay migliore della categoria in diversi generi e non vediamo l'ora di portare esperienze più straordinarie nella galassia molto, molto lontana".



"Basando sui precedenti successi della nostra relazione EA, questa nuova collaborazione mette in evidenza la fiducia e il rispetto reciproco condivisi tra i team di livello mondiale di EA, Respawn e Lucasfilm Games", ha affermato Sean Shoptaw, SVP, Walt Disney Games. Incoraggiati dall'esperienza e dalla passione all'interno di ogni squadra, creeremo emozionanti giochi originali per un pubblico eterogeneo in tutta la galassia di Star Wars."



"Lavorare con Lucasfilm Games su un nuovo FPS nella galassia di Star Wars è un sogno diventato realtà per me, poiché questa è una storia che ho sempre voluto raccontare", ha affermato Peter Hirschmann, game director di Respawn. In precedenza, Peter ha lavorato come vicepresidente dello sviluppo presso LucasArts ed è stato produttore esecutivo dei giochi originali di Star Wars Battlefront. Hirschmann e il team di Respawn hanno appena iniziato a lavorare sul titolo. Il lavoro è già iniziato su tutti e tre questi progetti e Respawn è alla ricerca di talenti da inserire nei team. Ulteriori informazioni sulle offerte di lavoro disponibili possono essere trovate su Respawn Careers.



"Siamo grandi fan di Star Wars qui a Respawn e siamo entusiasti di lavorare con Lucasfilm Games su nuovi titoli che volevamo realizzare da anni", ha affermato Zampella. "Se vuoi realizzare fantastici giochi di Star Wars, unisciti a noi nel nostro viaggio."