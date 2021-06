EA Games e DICE svelano Battlefield 2042, titolo esclusivamente multiplayer al debutto il 22 Ottobre (2021)

A seguito di un lungo susseguirsi di rumour e leak di ogni tipo, EA Games e DICE hanno finalmente svelato quello che - amaramente per molti - sarà il prossimo capitolo della serie Battlefield.

Battlefield 2042 sarà a quanto pare la prima vera esperienza next-gen per le piattaforme che ne potranno beneficiare, ergo PC Windows e console next-gen, con battaglie su larga scala dove potranno partercipare fino a 128 giocatori contemporaneamente.

Ambientanto in un futuro non troppo prossimo, con le relative armi e tecnologie immaginabili, questo nuovo capitolo della serie punterà tutto sul comparto multiplayer; si, avete capito bene, non vi sarà alcuna campagna da giocare offline (Al massimo ci si potrà accontentare di una modalità che permetterà di giocare contro l'AI nelle varie mappe, come già avviene su SW: Battlefront 2).

Il reveal trailer catturato in-engine sembra prometter bene, sia per quanto riguarda il dettaglio grafico che l'estensione delle mappe (A quanto pare ampiamente distruttibili e mutabili, a causa di agenti atmosferici come imponenti tornado oppure bombardamenti di grosso calibro).

Sebbene molti - compreso il sottoscritto - sentiranno la mancanza di una vera e propria campagna single-player, gli sviluppatori sono convinti che Battlefield 2042 sarà un rivoluzionario sparatutto in prima persona destinato a rivoluzionare il moderno sandbox multiplayer (É previsto un aggiornamento dei contenuti che proseguirà a "stagioni" dalla durata di 3 mesi l'una, con tanto di "Pass Battaglia" e nuovi operatori di volta in volta).

Non ci resta che attendere il primo gameplay trailer, che verrà mostrato domenica 13 Giugno nel tardo pomeriggio, per scoprire ulteriori dettagli in merito.

BATTLEFIELD 2042 SEGNA IL RITORNO DELLA GUERRA TOTALE IN UNA NUOVA ESPERIENZA EPICA E SENZA PARI



REDWOOD CITY, California - 9 giugno 2021 - Electronic Arts e DICE hanno annunciato oggi Battlefield 2042, un rivoluzionario sparatutto in prima persona destinato a rivoluzionare il moderno sandbox multiplayer. Alimentato da una tecnologia all'avanguardia, che sfrutta le capacità dell'hardware di prossima generazione, il titolo catapulta i giocatori in un'esperienza di guerra totale che include il segno distintivo del franchise: la distruzione rivoluzionaria. Con partite che riuniscono un massimo di 128 giocatori sulle ultime console* e PC, questa scala senza precedenti aggiunge una nuova dimensione alle battaglie multiplayer. Battlefield 2042 aumenta anche l'azione, includendo eventi in tempo reale che rimodellano il campo di battaglia e il combattimento tattico. Tutte le nuove armi, veicoli e gadget danno ai giocatori la libertà di essere strategici e creare momenti sbalorditivi, esclusivi di questo campo di battaglia.



In Battlefield 2042, il mondo è sull'orlo del precipizio. La carenza di cibo, energia e acqua pulita ha condotto al fallimento dozzine di nazioni, creando la più grande crisi di rifugiati nella storia umana. Tra queste persone senza Patria ci sono famiglie, agricoltori, ingegneri e persino soldati. In mezzo a questa crisi, gli Stati Uniti e la Russia trascinano il mondo in una guerra totale. Gli specialisti senza Patria si uniscono a entrambe le parti, non combattendo per una bandiera, ma per il futuro dei senza patria in questo nuovo mondo.



I giocatori entreranno nei panni degli Specialisti, un nuovissimo tipo di soldato giocabile del franchise. Ispirati alle tradizionali quattro classi di Battlefield, gli Specialisti saranno equipaggiati con una Specialità e un Tratto unici, e avranno equipaggiamenti completamente personalizzabili. In qualità di Specialisti, i giocatori avranno accesso a un arsenale all'avanguardia di armi, equipaggiamento e veicoli da utilizzare in battaglia. Questi nuovi e potenti strumenti offrono ai giocatori creativi una vasta gamma di opzioni, così che possano trovare la combinazione perfetta in grado di adattarsi al loro stile di gioco e superare in astuzia gli avversari sul campo di battaglia.

"Battlefield 2042 è un'evoluzione del franchise e abbraccia ciò che i nostri giocatori desiderano - il sandbox multiplayer definitivo di Battlefield con combattimenti intensi e una tonnellata di eventi incredibili e inaspettati", ha affermato Oskar Gabrielson, General Manager di DICE. "Tutti noi di DICE a Stoccolma, DICE LA, Criterion ed EA Göteborg ci siamo divertiti moltissimo a sviluppare questo titolo, e ora è il momento di far partecipare i giocatori: scopriranno che abbiamo creato tre esperienze distinte, assolutamente epiche, che pensiamo apprezzeranno".



Il titolo più grande e ambizioso della serie, Battlefield 2042, include:



● All-Out Warfare - la nuova generazione delle modalità Conquista e Sfondamento preferite dai fan, con le mappe più grandi di sempre per il franchise e, per la prima volta, fino a 128 giocatori*. Sperimenta l'intensità di All-Out Warfare in battaglie su larga scala come mai prima d'ora, con mappe ricche di condizioni meteorologiche dinamiche, pericolosi rischi ambientali e spettacolari eventi mondiali che vedono i tornadi squarciare la mappa e tempeste di sabbia bloccare il sole.



● Hazard Zone - un tipo di gioco completamente nuovo, ad alto rischio e a squadre per il franchise di Battlefield. Si tratta di una versione moderna dell'esperienza multiplayer, tratto distintivo di DICE, ma molto diversa dalle modalità Conquista o Sfondamento di All-Out Warfare.



● DA ANNUNCIARE - la terza esperienza, sviluppata da DICE LA, è un altro nuovo ed entusiasmante tipo di gioco per il franchise. Questa esperienza è una lettera d'amore per i fan di Battlefield: i giocatori di lunga data si sentiranno a proprio agio. Sintonizzati su EA Play Live il 22 luglio per tutti i dettagli.



Battlefield 2042 è ora disponibile per il pre-ordine e sarà lanciato nei negozi al dettaglio e digitali il 22 ottobre al prezzo di 59,99 € su PC, 69,99 € su Xbox One PlayStation4, e 79,99 € su Xbox Series X e S e PlayStation5. I membri di EA Play potranno usufruire di una prova di 10 ore a partire dal 15 ottobre 2021. I membri di EA Play e i giocatori che effettuano la prenotazione riceveranno l'accesso anticipato all'Open Beta. Chi preordina potrà scegliere tra tre diverse edizioni: fra queste Battlefield 2042 Gold Edition al prezzo di 89,99 € su PC e 99,99 € su console, o Battlefield 2042 Ultimate Edition al prezzo di 109,99 € su PC o 119,99 € su console. Per ulteriori informazioni sulle offerte di ciascuna edizione, sulle offerte per gli abbonati EA Play e EA Play Pro e per ulteriori dettagli sul gioco, visita https://www.ea.com/games/battlefield/battlefield-2042.



*128 giocatori e mappe su vasta scala disponibili solo su PC, Xbox Series X|S e PlayStation5. Xbox One e PlayStation4 hanno un limite massimo di 64 giocatori e dimensioni della mappa ridotte