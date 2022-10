EA Games svela il primo gameplay trailer per Need For Speed Unbound

Proprio come previsto, EA Games non ha atteso molto prima di svelare ulteriori informazioni circa l'insolito Need For Speed Unbound recentemente annunciato, il quale ricordiamo si prepara a debuttare il prossimo 02 Dicembre 2022 su PC Windows e console next-gen.

Quest'oggi è stato difatti pubblicato il primo gameplay trailer il quale - seppur molto corto - ha messo in chiaro diversi aspetti, tra cui la grafica stilizzata ed a metà strada tra anime/street-art che accompagnerà di effetti di guida come fumo e quant'altro.

Oltre a questo aspetto, che ha già spezzato in due schieramenti gli appassionati della serie, in quei pochi secondi di giocato è possibile notare come il modello di guida tendenzialmente arcade e "guidato" nelle derapate non sia cambiato affatto rispetto ai precedenti capitoli (Addio sogni di gloria anche questa volta!).

Noi giocatori di lunga data dovremo - purtroppo ed a quanto pare - rassegnarci, il brand punta ad un pubblico giovane e/o al passo con le tendenze, non più a quel tipo di street-racing apprezzato nei primi Fast and Furious.. non ci resta che sperare in un futuro Forza Horizon 6 ambientato in Giappone!

IN NEED FOR SPEED UNBOUND, IL MONDO È LA TUA TELA.



Need for Speed Unbound è esattamente come i precedenti Need for Speed ma allo stesso tempo è totalmente diverso. Il gioco è come una classica muscle car, icona di un'intera generazione, che viene riesumata e riprogettata con lo stile e la spavalderia del futuro e lo stesso ruggente motore (o una nuova e ronzante batteria) dei sogni dei tuoi genitori e nonni.



Need for Speed Unbound soddisferà il tuo bisogno di velocità, ma in un modo unico e pensato apposta per te.



ia ben chiaro, potrai ancora sfrecciare a bordo di auto iperrealistiche in località mozzafiato. In Need for Speed Unbound la tua auto-esplorazione va oltre il garage ed espande la tua tela, esponendoti ai vasti elementi che rendono la tua sete di velocità un'avventura, uno stile di vita e una forma d'arte. Con questa nuova aggiunta all'universo di Need for Speed, le strade e i viali per esprimere al meglio se stessi non hanno limiti: dalle auto e dai vestiti, alle strade e ai segni di pneumatici lasciati dalla tua auto.



“Volevamo creare uno stile artistico che fosse importante per il gameplay, che celebrasse chiaramente le azioni dei giocatori, ne migliorasse l'esperienza e li premiasse nel corso del gioco”, spiega Darren White, direttore artistico di Need for Speed Unbound di Criterion Games. “Volevamo portare i giocatori a un livello superiore in Need for Speed Unbound con i nostri effetti visivi di guida, che chiamiamo ‘tag.’”



Proprio come gli street artist che sovvertono in modo creativo il paesaggio urbano che li circonda, potrai lasciare il tuo segno nel mondo e far mangiare a tutti la tua polvere. I tag prendono vita quando utilizzi gli incrementi di potenza, che si possono ottenere con azioni come derapate, salti e collisioni sfiorate e appaiono come effetti drammatici e personalizzabili che dipingono il mondo circostante, tra cui linee illustrative che incidono le curve dell'auto. Grazie ai tag, tu e la tua auto diventerete degli artisti, e la città sarà la tua tela.

“Il mondo e le auto realistiche di Need for Speed Unbound aiutano a migliorare notevolmente la grafica”, racconta White sullo stile artistico del gioco. “Ispirandoci alla street art e ad altri media, sovvertiamo in modo creativo i personaggi e gli effetti visivi, trasformandoli in illustrazioni espressionistiche della tua personalità e delle tue azioni. Si tratta letteralmente di ‘graffiti che prendono vita’.”



La street art è sempre stata un aspetto importante della cultura di strada, con un'irriverenza che ha ispirato a lungo Need for Speed. “È una forma incredibilmente creativa di espressione personale e, proprio come le corse su strada, rappresenta la libertà di esprimersi opponendosi a regole e restrizioni”, aggiunge White.



Need for Speed Unbound presenta una vasta collezione di stili di street art di diversi artisti di tutto il mondo, tra cui Sentrock e JC Riviera. Questi stimati artisti dipingono Need for Speed Unbound con il loro stile unico, illustrazioni che non solo si aggiungono allo scenario del gioco, ma possono anche essere collezionate e applicate alla tua auto.



Oltre ai tag, potrai continuare a esprimere il tuo stile personale attraverso le tue auto, in modo più dettagliato e maestoso. Ora avrai accesso a nuovi contenuti per i wrap e a selezioni di kit completi, oltre a nuove entusiasmanti opzioni di personalizzazione con la rimozione dei pezzi, che ti permetteranno di mettere in mostra le componenti meccaniche della tua auto per intimidite gli avversari prima ancora di raggiungere la linea di partenza.



Ma non si tratta solo di tag, wrap e ricambi: anche il guardaroba del giocatore verrà aggiornato! “I personaggi di Need for Speed Unbound saranno particolarmente espressivi grazie alle nuove collaborazioni nel campo della moda”, rivela White. “L'autoespressione dei personaggi in Need for Speed Unbound va oltre i vestiti: grazie a ulteriori modifiche estetiche e a delle pose personalizzabili, potrai mostrare i tuoi momenti chiave, come le vittorie delle gare, e creare personaggi ricchi di personalità.”



Lo stesso vale per Need for Speed Unbound. È pieno di attitudine, creatività, avventura, stile e spirito di squadra.