EA Games svelerà un nuovo Need for Speed il prossimo 05 Ottobre?

Da circa tre ore a questa parte, l'account social ufficiale di Need for Speed sta pubblicando in lungo ed in largo diverse immagini "teaser", le quali riportano con insistenza i numeri 05 e 10.

Senza girarci troppo attorno, e ricordando l'annuncio fatto da Criterion in quel di Giugno relativo all'inizio di nuovi lavori, è facile scommettere che il prossimo Lunedì 05 Ottobre EA Games annuncerà un nuovo capitolo della serie.

Sarà un titolo del tutto nuovo oppure la fantomatica remastered di Need for Speed: Hot Pursuit di cui spesso si è parlato in passato? Qualcunque cosa sia, mi auguro che gli sviluppatori abbiano messo una mano sulla coscenza e dedicato i maggiori sforzi per realizzare un modello di guida "decente".

Uno dei "tweet" incriminati, ripubblicato anche sulle altre piattaforme social: