EA Sports F1 22, svelati requisiti hardware e trailer dedicati al GP di Miami

Complice la tanto agognata introduzione delle nuove monoposto, il Campionato di Formula 1 di quest'anno è riuscito in pochi Gran Premi ad infiammare gli animi di tutti gli appassionati per via dello scoppiettante avvio.

Di questa situazione non potevano non approfittarne EA Games unitamente a Codemasters per svelare sempre più dettagli sull'atteso EA Sports F1 22, per il quale sono stati rilasciati due trailer dedicati al prossimo GP di Miami atteso per questo weekend.

Inolte, di recente gli sviluppatori hanno inoltre annunciato i requisiti hardware minimi e consigliati per eseguire il titolo su PC Windows, ricordiamo da quest'anno con il supporto all'immersiva modalità VR tramite Oculus Rift e HTC Vive .

Come già si sapeva, non vi sarà nessuna grossa novità all'orizzonte per il comparto tecnico se non i vari aggiornamenti/affinamenti del caso, in quanto i requisiti sono pressochè identici rispetto a quelli del precedente capitolo per quanto riguarda i consigliati (Segnaliamo però una maggiore richiesta di potenza per requisiti minimi, tra i quali troviamo le GPU Nvidia GTX 1050Ti ed AMD RX 470 al posto delle precedenti GTX950 ed R9 280).

Ricordiamo che il debutto di F1 22 è previsto per venerdì 1 Luglio 2022, su PC Windows e sulle attuali console si Microsoft e Sony, giusto in tempo per il weekend di gara del GP di Gran Bretagna.

Di seguito il trailer dedicato al GP di Miami, che si terrà questo weekend:

Di seguito invece il trailer dedicato all'Hot Lap a bordo della Ferrari F1-75: