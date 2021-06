Far Cry 6, Ubisoft svela i contenuti del Season Pass.. pronti a diventare i cattivi?

Durante la non troppo convincente - almeno per il sottoscritto - conferenza tenutasi ieri sera, Ubisoft ha rilasciato alcune nuove informazioni circa i contenuti aggiuntivi dedicati a Far Cry 6, rivelando per quest'ultimo solo alcuni piccoli retroscena.. niente trailer gameplay, siamo spiacenti!

I tre DLC che verranno pubblicati a seguito del lancio, acquistabili probabilmente separatamente oppure tutti in uno con il Season Pass, prendono una piega totalmente inaspettata rispetto a quanto visto in passato, dato che non sembrano riguardare "direttamente" la trama del nuovo titolo.

Tramite questi DLC potremo "vestire i panni" dei cattivissimi Vaas Montenegro, Pagan Min e Joseph Seed, addentrarci nelle loro menti criminali, scoprire il loro passato, sfidare i loro demoni personali e via dicendo.

Una prospettiva di certo interessante e diversa dalle solite espansioni, ma resta da capire come verrà materialmente proposta all'interno del gioco.

Nel dettaglio segnaliamo che il Season Pass è disponibile all'acquisto separatamente al prezzo di 39,99 €, oppure come parte della Gold Edition per 99,99 € o Ultimate Edition per 119,99 €, e comprende:

DLC Episodio 1: “Vaas: Insanity”

DLC Episodio 2: “Pagan: Control”

DLC Episodio 3: “Joseph: Collapse”

Far Cry 3: Blood Dragon

Il Blood Dragon Set, che include: Un outfit: Blood Dragon Gear Set Due armi: AJM9 e Kobracon Un veicolo: Omega Enforcer Un charm per arma: KillStar Un Amigos: K-9000 Un veicolo Chibi: Blood Dragon Chibi



Durante gli Ubisoft Forward, Ubisoft ha rilasciato un nuovo video di Far Cry 6 che mostra il primo incontro tra Dani Rojas e il dittatore di Yara, Antón Castillo.



Con ognuno dei tre episodi dei DLC, il giocatore potrà addentrarsi nelle menti di questi tre iconici avversari, scoprire il loro passato, sfidare i loro demoni personali e ritrovarsi con volti familiari in una nuova esperienza di gioco ispirata a Rogue, nella quale dovrà diventare abbastanza forte da sopravvivere ai molti livelli della psiche criminale.



Con Far Cry 3: Blood Dragon, riceverai il Blood Dragon Set, che comprende sette oggetti utilizzabili nel gioco principale di Far Cry 6.