Forza Horizon 5 è realtà e sarà ambientato in Messico, al debutto in Novembre (2021)

Per la gioia di tutti gli appassionati che lo stavano aspettando - e la delusione dei molti che come il sottoscritto hanno sperato sino all'ultimo in un'ambientazione localizzata oltre l'estremo oriente - Forza Horizon 5 è stato presentato ufficialmente durante la conferenza Xbox @ E3 2021 tenutasi poche ore fa.

Il suo debutto è previsto per il prossimo 09 Novembre (2021) su tutte le XBox attualmente in commercio, PC Windows compreso naturalmente, e sarà compreso anche nel Game Pass (Naturalmente sarà possibile acquistarlo separatamente, idem per il probabile Season Pass).

L'ambientazione scelta da Turn10 è il Messico, proprio come indicato di recente dagli ultimi rumour:

Appare chiara l'intenzione degli sviluppatori di voler "affondare l'accelleratore" sull'esplorazione e di conseguenza sulle corse offroad con buggy, SUV e similari (Le attuali "Cross Country", spesso e volentieri evitate da buona parte della community). Lo scenario sembra davvero molto vasto per quanto mostrato, ma attualmente abbiamo poche conferme a riguardo.. speriamo vi sia più di una semplice favelas come ambiente cittadino et similia, abbiamo bisogno di asfalto dannazione!

Per quanto riguarda il comparto grafico, meglio far chiarezza sin da subito: Forza Horizon 5 sfrutterà il Ray Tracing esclusivamente per la modalità Forzavista. Se da un lato questo può "deludere" i sostenitori di tale tecnologia di rendering, dall'altro non si può fare altro che rimanere sbalorditi per la qualità grafica che sembra poter offrire il gamplay pur con tale "handicap".

Gli sviluppatori hanno dichiarato che il titolo girerà a risoluzione 4K@30FPS su Xbox Series X e 1080p@30FPS su Xbox Series S, entrambe con "modalità performance" a 60FPS che probabilmente ridurrà risoluzione e dettagli, senza citare in alcun modo le Xbox One S/X.

Per quanto riguarda il gameplay puro sembra arriveranno diverse novità sia per quanto riguarda le modalità di gioco "arcade", così da intrattenere i giocatori in un multiplayer che non punta solo alle corse in senso stretto, sia per quanto riguarda le modifiche delle auto, con tantissime nuove personalizzazioni e nuovi componenti. Tra le altre cose, segnaliamo che non sono state citate in alcun modo le "stagioni" che hanno caratterizzato a cadenza settimanale lo scenario dell'attuale FH4 (Clicca qui per visionare l'annuncio ufficiale).

Cosa ne pensate dunque di questo Forza Horizon 5? Personalmente mi ritengo piuttosto deluso per l'ambientazione e la propensione all'off-road, ma spero di potermi ricredere con i maggiori dettagli che verranno rilasciati durante il corso delle prossime settimane.. la speranza è l'ultima a morire, ma ahimè mi auguro non si tramuti in disperazione!