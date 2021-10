Forza Horizon 5, svelati i requisiti hardware della versione PC Windows

Cresce senza freni l'attesa per il nuovo capitolo della serie Forza Horizon e Turn10, tanto per incendiare ulteriormente gli animi degli appassionati, a distanza di poco più di un mese pubblica finalmente i requisiti hardware per godelo su PC Windows.

Forza Horizon 5 si preannuncia piuttosto ottimizzato al pari del suo predecessore in quanto, probabilmente offrendo già un colpo d'occhio degno di nota, richiederà appena una modesta CPU quad-core accompagnata da 8GB di memoria RAM ed una GPU di fascia oramai entry-level (Del calibro della RX 470 4GB di AMD oppure GTX 970 3.5+0.5GB di Nvidia).

Per salire presumibilmente alla risoluzione 1080p o poco sopra con dettagli medio/alti viene richiesta una CPU naturalmente più prestante ma sempre quad-core (Serve una capacità di IPC offerta da processori del calibro dei Ryzen 5 1500X ed i5-8400) così come per le GPU con VRAM raddoppiata (RX 590 e GTX 1070 8GB) ed altrettanta RAM di sistema.

Le specifiche "ideali" così suggerite dagli sviluppatori - presumibilmente per puntare ai 60FPS almeno in 4K, e supportare il Ray Tracing nella modalità Forzavista - non potevano certo non indicare prestanti CPU come i Ryzen 7 3800XT ed i7-10700K e GPU di un certo spessore, alias RX 6800XT 16GB ed RTX 3080 10GB.

Ricordiamo che il debutto di Forza Horizon 5 è previsto per il prossimo 09 Novembre (2021) su tutte le XBox attualmente in commercio e PC Windows compreso (Integrato inoltre nel Game Pass e naturalmente acquistabile separatamente, idem per il probabile Season Pass).

Di seguito i requisiti hardware elencati nel dettaglio:

