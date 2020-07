Forza Motorsport, la next-gen riparte con un remake

In occasione dell'Xbox Games Showcase tenutosi giovedì sera, Microsoft e Turn 10 hanno svelato quale sarà il futuro del franchise Forza Motorsport.

La serie ripartirà sulla console di prossima generazione e su PC Windows naturalmente (Non sappiamo ancora se XBox One e One X faranno parte di questa evoluzione), con l'engine Forza Tech che sarà in grado di sfruttare anche il tanto chiaccherato Ray Tracing.

Sebbene per quanto dichiarato il gioco si trova ancora nella fase iniziale di sviluppo, il trailer rilasciato in occasione della presentazione - che mostra alcune scene tratte in engine - risulta senz'altro impressionante anche solo per le poche immagini mostrate.

Forza Microsoft e Turn 10, non vediamo l'ora di scoprire di più!