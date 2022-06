Forza Motosport debutterà nel 2023, con un comparto tecnico impressionante

Ne avevamo perso le tracce sin dal suo annuncio di Luglio 2020, e lo abbiamo aspettato invano come risposta al nuovo Gran Turismo 7 di Polyphony Digital, ma a quanto pare il remake di Forza Motorsport è più vivo che mai.

Con un debutto settato per la primavera del 2023, il nuovo capito di questa serie che riparte dalla next-gen si è finalmente mostrato quasi senza veli, con un lungo trailer gameplay che ha lasciato tutti gli spettatori del Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 a bocca aperta.

Fisica di guida ampiamente revisionata, sistema di illuminazione dinamico con effetti altrettanto dinamici che andranno ad influenzare la guida l'immancabile dal Ray Tracing per la migliore riproduzione di riflessi e giochi di luci/ombre, circuiti riprodotti fedelmente grazie a tecniche di fotogrammetria 3D avanzate, auto con sistema di danni dinamico e quant'altro sono alcune tra le caratteristiche di vanto di questo attesissimo titolo.

L'attesa sembrava anche fin troppo lunga, ma anche questa volta pare che verrà ben ripagata.. a quando l'immancabile demo? 😏

Qui a Turn 10 Studios, il nostro team sta costruendo la prossima generazione di Forza Motorsport per immergerti nello spettacolo delle corse come non l'hai mai visto prima. Oggi, all'Xbox & Bethesda Games Showcase, siamo andati sotto il cofano per condividere ciò su cui stavamo lavorando.



In arrivo nella primavera del 2023, Forza Motorsport è stato creato da zero per mostrare le console Xbox Series X|S. L'accuratezza della nostra fisica revisionata, la bellezza delle nostre auto e dei nostri circuiti, la nostra nuova ora dinamica della giornata, i danni avanzati alle auto e il ray-tracing in tempo reale su pista portano a un salto generazionale nell'immersione. Forza Motorsport è il gioco di corse tecnicamente più avanzato mai realizzato.



Catturato nel gioco e in esecuzione su Xbox Series X, abbiamo svelato un nuovissimo trailer che ha debuttato insieme al primo gameplay in assoluto di Forza Motorsport, mostrando come Maple Valley, una pista amata e preferita dai fan sin dal primo gioco di Motorsport lanciato in 2005 – sta prendendo vita con dettagli e bellezza straordinari.



Oltre a Maple Valley, il nostro trailer ha presentato ai giocatori i circuiti preferiti dai fan, Circuit de Spa-Francorchamps e Laguna Seca Raceway. Abbiamo anche rivelato il Kyalami Grand Prix Circuit, una pista sudafricana che debutta con Forza Motorsport, e il nuovissimo Circuit Hakone ambientato in Giappone, un circuito da Gran Premio originale ad alta velocità costruito per mostrare l'immersione tecnicamente avanzata e all'avanguardia del nuovo Forza Motorsport.

Fondamentale per Forza Motorsport è il nostro sistema dell'ora del giorno completamente dinamico, che dà vita alle piste con dettagli sorprendenti e, come il tempo, sarà disponibile su ogni pista. I cambiamenti nell'ora del giorno alterano la temperatura ambiente, che, a sua volta, influisce sulle temperature della superficie della pista. Questi cambiamenti di temperatura della pista influenzeranno l'aderenza della tua auto, così come la gomma e il tempo. Questi nuovi dettagli di simulazione aggiungono ulteriore profondità, drammaticità e dinamica all'esperienza di corsa.



Gli ambienti sono stati catturati utilizzando la fotogrammetria e le scansioni 3D dei materiali, mentre le tecniche avanzate di rendering e generazione procedurale portano in pista un nuovo livello di realismo. L'erba, le rocce, la vegetazione 3D, i cieli e le nuvole illustrano un salto generazionale nella bellezza e nei dettagli, mentre l'illuminazione forward+ e le luci basate sulla fisica si uniscono per approfondire il realismo e l'immersione nel nostro mondo degli sport motoristici, evidenziato dal bagliore notturno del Ferris di Maple Valley ruota.



Abbiamo completamente rivisto l'esperienza di guida di base per sfruttare la potenza delle console Xbox Series. Ciò include un miglioramento di 48 volte nella fedeltà della nostra simulazione fisica. Sulla base del tuo feedback, abbiamo introdotto nuove funzionalità come la gestione di pneumatici e carburante, più mescole di pneumatici e una nuova costruzione di auto approfondita per creare il set di gioco da corsa definitivo. Tutto questo prende vita ai box a bordo pista, dove materiali avanzati e shader abbinati al ray tracing mettono in risalto dettagli incredibili nell'involucro termico dorato, nell'alluminio anodizzato e nella fibra di carbonio. Il ray tracing brilla soprattutto sui vani motore con la loro complessa autoriflessione.



In Forza Motorsport, i danni dell'auto vengono riprodotti fino ai singoli graffi sulla carrozzeria. Ci sono dettagli di simulazione completamente nuovi nella direzionalità del danno, come la vernice si stacca dai bordi esposti e rialzati, nelle abrasioni delle ruote e nell'accumulo di sporco. I danni alle auto sono una realtà da corsa ed è stato catturato autenticamente nel nuovo Forza Motorsport.



Guarda il video di gioco di Forza Motorsport per vivere una demo di gioco one-shot a tutta velocità con la bellezza naturale e i colori autunnali di Maple Valley al volante della BMW M8 GTE 2018 n. 1. Vedrai come, con la potenza delle console Xbox Series X|S, il ray-tracing in tempo reale in pista rende tutto più connesso, naturale e reale mentre le auto si riflettono sulle altre auto, riflettendosi nei propri specchietti, carrozzeria, ali e freno rotori.