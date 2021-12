GRID Legends, i requisiti hardware sono gli stessi del reboot annata 2019?

Subito dopo aver pubblicato il primo trailer gameplay di GRID Legends, EA Games e Codemasters hanno aggiornato la relativa pagina sui vari shop online - come Steam - svelandone i requisiti hardware minimi e consigliati.

Se da un lato non eravamo rimasti poi tanto colpiti dal comparto grafico di queste prime immagini, i requisiti pubblicati dagli sviluppatori non fanno altro che alimentare il nostro dubbio "sull'attualità" dell'engine grafico che darà vita a tale titolo (Ricordiamo sempre che la grafica è seconda al gameplay, ma bisogna considerare sempre che si tratta di un titolo che debutterà a Febbraio 2022).

Senza girarci troppo attorno, è possibile notare come i requisiti hardware consigliati siano praticamente gli stessi di quelli indicati per GRID, il reboot annata 2019:

OS - Windows 10/11 a 64-bit

Windows 10/11 a 64-bit HDD - 50GB

50GB CPU - Intel Core i5-8600K oppure AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i5-8600K oppure AMD Ryzen 5 2600X RAM - 16 GB

16 GB GPU - NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB oppure AMD RX 590 8GB

Ciò non deve per forza apparire come una "cattiva notizia", in quanto il reboot di GRID ha lasciato una buona impressione per quanto riguarda il comparto grafico, ma pensare ad un ipotetico "riciclo a piè pari" dell'engine grafico per un titolo un uscita diversi anni dopo fa un tantino storcere il naso.

Come di consueto, ahimè, non ci resta che attendere ulteriori notizie a riguardo.