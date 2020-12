GTA Online, al debutto il Colpo "The Cayo Perico"

Signori e Signore finalmente ci siamo, il nuovo Colpo "The Cayo Perico" di GTA Online è finalmente disponibile da oggi - 15 DIcembre (2020) - su tutte le piattaforme di gioco supportate.

Il pacchetto da scaricare per la versione PC Windows, che ricordiamo introduce una nuova isola allo scenario ben noto unitamente a diversi contenuti, ha un peso di circa 8.80GB (Ultimo pacchetto disponibile aggiunto in data odierna su Steam).

Se avevate messo un po da parte questo "sempreverde" GTA, che ricordiamo arriverà in un futuro prossimo anche sulle console next-gen di Microsoft e Sony, questo è il momento adatto per riscaricarlo!

Rapinare la banca più grande del Paese? Fatto. Assaltare il caveau del casinò? Fatto. Superare le difese dell'isola privata e pesantemente sorvegliata del signore della droga El Rubio? Ora sì che si ragiona. Lasciati alle spalle le luci di Los Santos e abbraccia la sabbia di Cayo Perico e il più grande colpo della tua carriera.



The Cayo Perico Heist rappresenta a oggi la più ambiziosa avventura in GTA Online, affrontabile dall'inizio alla fine da soli o con un massimo di altri tre giocatori. Scopri decine di modi per infiltrarti e compiere il colpo perfetto in una nuova località. Il tuo viaggio inizia con la presentazione di un nuovo contatto nel più recente luogo di aggregazione notturna a Los Santos..



VEDIAMOCI AL THE MUSIC LOCKER



Se è possibile incontrare qualcuno nell'esclusivissima area VIP del The Music Locker, questi è Miguel Madrazo, figlio di Martin e Patricia, appassionatissimo di night club ed erede dell'impero di famiglia. Come dice a chiunque gli capiti a tiro, Miguel farebbe di tutto pur di difendere il "marchio" di famiglia.



A quanto pare, tra la famiglia criminale dei Madrazo ed El Rubio ultimamente ci sono state delle gravi incomprensioni. Per questo i Madrazo sono alla ricerca di qualcuno abbastanza esperto da infiltrarsi nella fortezza quasi impenetrabile di El Rubio, aggirare i suoi sistemi di sicurezza e le sue esose guardie e fuggire con dei preziosissimi file.



L' ISOLA DI CAYO PERICO



El Rubio ha eletto a suo nascondiglio Cayo Perico, la sua isola privata pesantemente fortificata, lontana dalle familiari e amichevoli coste di Los Santos.



Considerato il rave perenne sulla spiaggia e le montagne di droga prodotte nei campi circostanti, l'isola potrebbe sembrare la sede ideale per un resort alla moda con festival annesso... se non fosse per tutti quei mercenari con i fucili d'assalto in mano presenti ovunque.



Miguel ha organizzato un volo privato per far giungere sull'isola i DJ per il party sulla spiaggia: l'occasione perfetta per infiltrarsi nell'isola e perlustrare una delle fortezze più sicure che il denaro possa comprare. Una volta sul posto, sgattaiola via dalla festa e localizza il complesso in cui sono conservati i file.



Mentre eviti le guardie armate e le telecamere di sicurezza, annota tutti i punti deboli che riesci a trovare, come le vie d'ingresso e di fuga nascoste o altri difetti nella sicurezza dell'isola che potrebbero tornarti utili in un secondo momento. Mantieni un basso profilo e raccogli quante più informazioni possibile per incrementare le probabilità di successo finali.

RAPINA EL RUBIO



A differenza dei precedenti colpi, non esistono delle modalità di approccio predeterminate per affrontare Cayo Perico. Una volta recuperata l'attrezzatura indispensabile, è possibile scegliere se e quante missioni preliminari completare. Ogni scelta avrà delle concrete ripercussioni sull'azione durante il colpo conclusivo. Per esempio, per avere la possibilità di richiedere un bombardamento o di usare una torcia a gas per tagliare delle barre d'acciaio durante il colpo, in precedenza bisognerà aver dedicato il giusto tempo ai rispettivi preparativi.



Una volta conclusa la fase preparatoria è possibile finalizzare gli ultimi dettagli in vista del colpo, come per esempio scegliere il modo in cui raggiungere l'isola e abbandonarla, il set di armi, le esche, il supporto aereo e persino l'orario d'inizio dell'operazione. In questo modo sarà possibile giocare adottando ogni volta un approccio diverso. Esplorare l'isola più volte consentirà inoltre di localizzare e recuperare preziosi manufatti e altri oggetti di valore man mano che diventeranno disponibili.



Sull'isola ci sono inoltre tantissime opportunità extra da sfruttare, come la possibilità di irrompere in magazzini chiusi a chiave o sfondare pareti per fare propri denaro e merci di contrabbando nascosti e arricchire la propria parte di bottino. Queste opportunità, così come gli strumenti necessari per coglierle, si troveranno quasi sempre in punti diversi della mappa e a volte saranno accessibili solo giocando in squadra, per cui unirsi ai propri amici per compiere il colpo è caldamente consigliato.



GIOCO IN SOLITARIA



The Cayo Perico Heist è il primo colpo interamente giocabile dall'inizio alla fine anche da soli: è possibile perlustrare furtivamente l'isola, affrontare frenetiche sparatorie e fuggire col bottino da soli o in squadra, qualora si volesse del supporto extra. Scopri e domina i segreti dell'isola nel modo che preferisci.



IL SOTTOMARINO KOSATKA



Quale scelta migliore per il quartier generale di un'elaborata incursione su un'isola privata che un sottomarino nucleare dismesso?



Pilotato da Pavel, un ex timoniere sovietico mezzo pazzo per via di tutto il tempo trascorso sott'acqua, il Kosatka ha tutto ciò che serve per pianificare un'operazione di successo: un ponte con uno schermo di pianificazione, degli alloggi per cambiarsi d'abito, una sala mensa, una cella, siluri per difendersi, la possibilità di installare un'armeria per armi Mk II e missili guidati a distanza e un moon pool in cui custodire veicoli quali il nuovo elicottero Sparrow e il sommergibile Kraken Avisa, pronti a partecipare all'azione.



Il Kosatka può essere condotto lungo le coste di Southern San Andreas e, con tutti questi contrabbandieri che operano nella zona, capita spesso che il carico finisca fuoribordo. La stazione sonar (opzionale) può aiutare il giocatore a rintracciare i pacchetti nascosti sparsi sul fondale per ottenere ricompense ulteriori. Non sentirti in colpa perché stai rubando merce di contrabbando. Sii orgoglioso che stai ripulendo l'oceano.



Continua a leggere l'articolo completo sul Newswire di Rockstar, a questa pagina.