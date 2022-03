Hogwarts Legacy, svelato il primo gameplay dell'attesissimo GDR

A circa quattro anni di distanza dal primo video trapelato e prontamente rimosso per via del copyright, possiamo finalmente ammirare il gameplay dell'attesissimo GDR basato sull'universo di Harry Potter.

Proprio come riportato ai tempi dalla fonte, Hogwarts Legacy è un titolo sviluppato sulla base dell'Unreal Engine ad opera di Avalanche Software (Da non confondere con Avalanche Studios, i creatori di Just Cause per intenderci), la software house Americana acquisita da Warner Bros e precedentemente appartenente a Disney.

Stando a quanto riportato il titolo sarà ambientato nel diciannovesimo secolo, tardo 1800 per intenderci, è dunque non coinciderà con gli eventi relativi ad Harry Potter e compagnia. L'intero castello risulterà esplorabile unitamente alle campagne presente nei dintorni, bisognerà prendere parte alle varie lezioni di magia, spostarsi per lo scenario con la scopa volante e quant'altro ci si può aspettare da un videogame di questo calibro.

Il trailer gameplay - che alleghiamo qui di seguito - mostra una riproduzione degli ambienti e davvero fedele e stuzzicante alla vista, sopratutto per i dettagli ed i vari effetti relativi all'utilizzo della magia.Sebbene l'arrivo di Hogwarts Legacy sembri previsto entro la fine di quest'anno, ad oggi non abbiamo alcuna conferma circa l'effettiva data rilascio.

Come al solito in questi casi, non ci resta che attendere ulteriori conferme ed informazioni a riguardo.