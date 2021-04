Hot Wheels Unleashed, Milestone svela il primo trailer gameplay

Come annunciato qualche giorno fa, con un video trasmesso in differita dalla durata di circa 30 minuti, i ragazzi di Milestone si sono finalmente sbottonati un po sul prossimo Hot Wheels Unleashed, ricordiamo atteso per il 30 Settembre (2021).

Nell'occasione è stato mostrato finalmente anche un video gameplay che mostra le iconiche macchinine in azione, la cui fisica prettamente arcade sembra dare giustizia alle derapate ad alta velocità, alle quale non manca ovviamente il boost da utilizzare all'occorrenza.

Un mix di emozioni arricchito da piste che si sviluppano particolarmente in verticale in ambienti piuttosto suggestivi, la cui resa grafica sembra piuttosto buona:

Considerando che gli utenti potranno condividere sia le livree personalizzate che i circuiti realizzati con il track-editor (Del quale fino ad ora non è stato mostrato nulla), sembra proprio che questo titolo potrà seriamente coinvolgere una vasta community.

Bene signori, avevate la nostra curiosità, ma ora avete la nostra attenzione! 😃

Per maggiori informazioni invitiamo come sempre a consultare il sito ufficiale del gioco a questa pagina.