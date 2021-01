Indiana Jones, Bethesda e Lucasfilm Games preparano un videogame con storia inedita

Lucasfilm in questi giorni sembra inarrestabile, dopo aver annunciato la collaborazione con Ubisoft per la realizzazione di un nuovo titolo basato sull'universo di Star Wars, è la volta di Indiana Jones!

In questo caso abbiamo ancora meno dettagli, ma sappiamo che il partner di questo inedito videogame sarà Bethesda con il supporto degli studi MachineGames, ed uno sviluppo guidato direttamente da Todd Howard che - a quanto pare - sta cercando di realizzare questo progetto da oltre dieci anni.

Bene Lucasfilm, avevate la nostra curiosità ma ora avete la nostra attenzione!

A new Indiana Jones game with an original story is in development from our studio, @MachineGames, and will be executive produced by Todd Howard, in collaboration with @LucasfilmGames. It'll be some time before we have more to reveal, but we’re very excited to share today’s news!