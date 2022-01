MADFINGER Games prepara un realistico FPS hardcore per PC Windows basato su Unreal Engine 5

Conosciuti per alcune "vecchie glorie" che hanno intrattenuto la prima generazione di videogiocatori su smartphone Android ed iOS con titoli come Shadowgun e Dead Trigger, i ragazzi di MADFINGER Games hanno annunciato quest'oggi che il loro prossimo titolo attualmente in via di sviluppo sarà una esclusiva PC Windows.

Con lo slogan "when mobile just can't handle it" che è tutto un dire, la software house ha annunciato dunque "l'abbandono" del tanto amato engine Unity in favore dello sbalorditivo Unreal Engine 5, grazie al quale stanno sviluppando un "realistico FPS hardcore", stando alle dichiarazioni.

Purtroppo al momento non è stato svelato alcun dettaglio in merito a questo titolo, benchè meno il nome. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni e sperare che il team deciderà di mostrare qualcosa durante il prossimo E3 2022 (Il quale ricordiamo si terrà in Giugno ed esclusivamente online a causa della pandemia).

17 gennaio 2022 - Brno, Repubblica Ceca: MADFINGER Games ha rivelato oggi che il loro ultimo titolo, attualmente in fase di sviluppo, sarà rilasciato esclusivamente per PC!



Con oltre dieci anni di esperienza nella creazione di giochi di qualità AAA pluripremiati per piattaforme mobili con oltre 300 milioni di download, lo studio dietro a successi come Dead Trigger 2, Unkilled e Shadowgun Legends ha preso la decisione dopo aver riconosciuto che il loro ultimo progetto è troppo grande e ambizioso di essere vincolato da una piattaforma con prestazioni hardware relativamente inferiori.



Dato che tutti i fondatori di MADFINGER Games hanno iniziato la loro carriera lavorando su titoli così grandi prima di fondare l'azienda, abbiamo davvero chiuso il cerchio perché questo prossimo grande passo per lo studio può essere considerato come un ritorno alle loro radici per PC. Inoltre, MADFINGER Games impiega veterani dell'industria dei videogiochi, che hanno lasciato il segno su giochi famosi come The Witcher 3: Wild Hunt, Quantum Break, la trilogia Mafia, Hidden & Dangerous 2 e la serie Vietcong, con gli ultimi due titoli consolidando il fatto che lo studio ha creatori di talento esperti nel genere degli sparatutto hardcore.



Destinato a continuare a spingere i confini della fedeltà grafica, MADFINGER Games sta anche cambiando i motori di gioco da Unity a Unreal 5. Ciò consentirà allo studio di creare il loro gioco più grande di sempre, con particolare attenzione al realismo e alle esperienze hardcore.



"Sebbene sia difficile per noi lasciare Unity dopo dieci anni, Unreal 5 ci consentirà di raggiungere una qualità in grado di competere con i migliori giochi sul mercato AAA", ha affermato Marek Rabas, fondatore e CEO di MADFINGER Games. “Ho sempre voluto creare mondi online e finalmente è arrivato il momento giusto. Sarà un FPS hardcore ultra realistico e lo adoriamo!"



MADFINGER sta assumendo ora! I talenti interessati a entrare a far parte dell'azienda possono contattare il team delle risorse umane oggi o candidarsi tramite la nostra pagina delle carriere all'indirizzo www.madfingergames.com/careers

Ambiguo quel 13:06 sull'orologio, vero? 😎

Scommettiamo che il team ha qualcosa in mente per il prossimo Lunedì 13 Giugno!