Mafia: Definitive Edition, disponibile il primo gameplay trailer ufficiale

Signori e signore finalmente ci siamo, è stato pubblicato il primo gameplay trailer ufficiale di Mafia: Definitive Edition, il tanto atteso remake che debutterà su PC Windows e console di attuale generazione il prossimo 25 Settembre (2020).

Lungo oltre quattoridci minuti e condito da diverse informazioni relative al remake ed alle aggiunte rispetto al titolo originale, in questo trailer possiamo ammirare il remake della missione "Scampagnata" con il commento di Haden Blackman, presindente di Hangar 13.

2K ed Hangar 13 ci tengono a sottolineare che:

"Questo titolo presenta uno script aggiornato ricco di nuovi dialoghi, backstories ampliate e cutscenes aggiuntive. I giocatori troveranno anche nuove sequenze e caratteristiche di gioco, le migliori riprese cinematic della categoria e altri miglioramenti. È il Mafia che i giocatori ricordano, solo molto migliorato".

Il trailer sembra promettere molto bene, seppur non faccia "gridare al miracolo", e pertanto non vediamo l'ora di poterlo analizzare in prima persona!