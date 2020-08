Mafia: Definitive Edition, nuovo gameplay trailer da oltre 17 minuti

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Salvo imprevisti manca ormai circa un mese al debutto di Mafia: Definitive Edition, ricordiamo previsto per il prossimo 25 Settembre (2020) su PC Windows e console di attuale generazione, e finalmente gli sviluppatori si stanno sbottonando a più non posso.

Nel lungo trailer gameplay pubblicato in data odierna è possibile non solo ammirare la riproduzione rimasterizzata dello scenario free-roaming, bensì anche la storica missione "Sportività" durante la quale si rubava e poi utilizzava un'auto da corsa per partecipare ad una gara.

Inutile dirlo, ormai abbiamo proprio l'acquolina in bocca!

Spunti di lettura:

Mafia Definitive Edition, 2K annuncia il remake!

Mafia: Definitive Edition è stato rinviato al 25 Settembre (2020)

Mafia: Definitive Edition, disponibile il primo gameplay trailer ufficiale