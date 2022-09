Marvel e Motive Studio annunciano un nuovo videogame dedicato ad Iron Man

Siamo entusiasti di condividere che un nuovissimo videogioco di azione e avventura per giocatore singolo, in terza persona, Iron Man è ora in fase di sviluppo iniziale presso Motive Studio con sede a Montreal. Il team è guidato da Olivier Proulx, che porta esperienza lavorando su titoli Marvel del passato come Marvel's Guardians of the Galaxy, ed è affiancato da un team dedicato di appassionati veterani del settore tra cui Ian Frazier, Maëlenn Lumineau e JF Poirier in studio.



Sviluppato in collaborazione con Marvel Games, il gioco sarà caratterizzato da una trama originale che attinge alla ricca storia di Iron Man, incanalando la complessità, il carisma e il genio creativo di Tony Stark e consentendo ai giocatori di provare com'è giocare davvero nei panni di Iron Man. Uomo.



"Siamo entusiasti di collaborare con il talentuoso team di Motive Studio per portare la loro visione originale di uno dei personaggi più importanti, potenti e amati della Marvel", ha affermato Bill Rosemann, vicepresidente e direttore creativo di Marvel Games. "La loro esperienza nel fornire mondi di intrattenimento consolidati e un gameplay emozionante, combinata con la loro autentica passione per l'icona corazzata, alimenterà la nostra ricerca per consegnare una lettera d'amore a un eroe leggendario sotto forma del videogioco Iron Man definitivo".



Motive Studio porta il suo talento e la sua eccitazione nel creare mondi preferiti dai fan che i giocatori possono esplorare ed essere il proprio eroe, con l'esperienza nello sviluppo di titoli come Star Wars: Squadrons e il prossimo remake di Dead Space il 27 gennaio 2023.



"È un onore e un privilegio avere l'opportunità di realizzare un videogioco basato su uno dei supereroi più iconici dell'intrattenimento di oggi", ha affermato Olivier Proulx, produttore esecutivo. “Abbiamo una grande opportunità per creare una storia nuova e unica che possiamo chiamare nostra. La Marvel ci sta incoraggiando a creare qualcosa di fresco. Abbiamo molta libertà, il che è così coinvolgente per la squadra”.



Il gioco è attualmente nella fase di pre-produzione e avremo più aggiornamenti man mano che andremo avanti nello sviluppo. Questa è una nuova entusiasmante collaborazione tra Marvel ed Electronic Arts, con Iron Man che è il primo di numerosi nuovi giochi. Motive sta facendo crescere attivamente la loro squadra e puoi controllare le posizioni aperte sul loro sito Web se sei interessato ad aiutarli a creare l'ultima avventura di videogiochi Iron Man.