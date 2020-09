Marvel's Avengers, recensione e benchmark su PC Windows

Pagina 1 di 5

Annunciato in occasione dell'E3 2019 di Los Angeles, e protagonista di qualche rinvio come tanti altri titoli di questa "fine generazione", Marvel's Avengers è un interessante nonchè ambizioso progetto figlio di una corposa accoppiata, Crystal Dynamics ed Eidos Montréal, pubblicato da Square Enix.

Ma cos'è esattemente Marvel's Avengers? Gli sviluppatori lo descrivono come "un titolo di azione-avventura che combina una narrazione cinematografica" con delle meccaniche da GdR, il quale identifica il suo debutto come punto di partenza per la trama single-player appositamente realizzata, la quale non riprende in alcun modo i film visti al cinema - unitamente ai volti degli attori protagonisti - bensì racconta una storia inedita.

Si tratta di un titolo molto atteso dagli appassionati, che sta facendo discutere sin dal rilascio della versione alpha/beta pubblicate in quel di agosto. La carne al fuoco è davvero tanta, ma non finisce qui. Sin dalla sua presentazione, gli sviluppatori hanno dichiarato che per diversi anni verranno rilasciati aggiornamenti gratuiti per chiunque acquisterà il gioco, i quali andranno ad aggiungere nuove porzioni di trama e supereroi giocabili non presenti al lancio, tra cui anche "l'amichevole Spiderman di quartiere" che sarà esclusiva delle console di Sony..

.. cerchiamo di fare chiarezza, come sempre! 😎

Marvel's Avengers è disponibile negli store fisici ed anche tramite Steam dal 04 Settembre (2020) per console e PC Windows, per quest'ultma piattaforma venduto al prezzo 59,99€.

Vi è anche una Deluxe Edition venduta al prezzo di 79.99€, la quale include il pacchetto di costumi Ossidiana per gli Avengers, tra cui Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor, Hulk e Ms. Marvel, oltre a sei targhe Ossidiana per personalizzare ulteriormente elementi estetici del gioco.

Spunti di lettura:

Marvel's Avengers, il videogame verrà presentato all'E3 2019

Marvel's Avengers sarà disponibile dal 15 maggio 2020

SQUARE ENIX ha pubblicato l’A-DAY gameplay ufficiale di MARVEL’S AVENGERS

MS. MARVEL arriva in MARVEL'S AVENGERS

Marvel's Avengers, un nuovo trailer ne descrive il gameplay

Marvel's Avengers è stato rinviato a Settembre 2020

Marvel's Avengers, Square Enix svela le edizioni speciali del gioco

Marvel's Avengers, nuovi trailer gameplay per Thor ed il cattivo MODOK

Marvel's Avengers, svelati nuovi dettagli sulla BETA ed altro nel secondo War Table

Il terzo WAR TABLE di MARVEL'S AVENGERS presenta Kate Bishop, la prima eroina in arrivo dopo il lancio

Marvel's Avengers è ora disponibile su PC Windows e Stadia, PS4 e XBox One