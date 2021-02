Mattel e Milestone annunciano Hot Wheels Unleashed

Giusto ad una settimana di distanza dall'annuncio di MotoGP21, ricordiamo pronto a debuttare il prossimo 22 Aprile (2021) salvo imprevisti, Milestone svela l'arrivo di un titolo piuttosto "insolito" per il suo "recente" repertorio.

In collaborazione con Mattel, l'italianissima software-house si prepara a lanciare per fine settembre 2021 un titolo completamente dedicato all'universo Hot Wheels, i famosi modellini d'auto che nel 2020 hanno ricevuto il riconoscimento come giocattolo più venduto globalmente.

Hot Wheels Unleashed viene presentato come un titolo di guida ovviamente arcade, interamente incentrato sulle iconiche piste arancioni - con tanto di track editor - ed ovviamente dotato di comparto multiplayer, anche locale a schermo condiviso.

Purtroppo al momento non sono state rilasciare chiare informazioni e/o video in merito al gameplay, se non un trailer d'annuncio in computer grafica, ma - conoscendo l'esperienza di Milestone in quanto a titoli corsaioli - ammettiamo di avere già l'acquolina in bocca.

Per il momento non possiamo fare altro che invitarvi a leggere la Press Release allegata qui di seguito ed ovviamente visitare il sito ufficiale del gioco, disponibile a questa pagina.

La nuovissima esperienza racing in stile arcade ricca di azione con auto iconiche Hot Wheels e piste vertiginose apre i pre-order e quest'anno sfreccierà sulle principali console e PC.



Milano – 25 Febbraio, 2021 – Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) e Milestone, sviluppatore leader a livello globale di racing game, hanno annunciato oggi l'imminente pubblicazione di Hot Wheels Unleashed, un nuovissimo racing game in stile arcade ricco d'azione. Il titolo, che puoi prenotare da oggi, sarà lanciato il 30 settembre 2021 e sarà disponibile su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.



I giocatori possono iniziare a prepararsi a derapare, potenziare, saltare e schiantarsi sulle iconiche piste arancioni di Hot Wheels in varie modalità di gioco in single player. Potranno anche sfidare gli amici in gare multiplayer, sia online che offline, sfruttando la modalità split screen.

"Continuiamo a concentrarci sul coinvolgimento dei consumatori con i nostri brand attraverso le piattaforme di gaming", ha dichiarato Andrew Chan, Head of Digital Gaming, Mattel. "Hot Wheels è fatto per alimentare lo spirito della sana competizione e Hot Wheels Unleashed dà vita a questa missione per i giocatori di tutte le età. La vasta esperienza di Milestone nello sviluppo di titoli racing ci ha permesso di trasformare il brand Hot Wheels in un'esperienza di gioco per PC e console avvincente sia per gli attuali fan di Hot Wheels, sia per i giocatori che potrebbero riscoprire questo iconico brand ".



"Come molti altri membri del team che hanno lavorato al titolo, gioco con Hot Wheels da quando ero bambino e oggi sono ancora un appassionato fan e collezionista", ha dichiarato Michele Caletti, Executive Producer, Milestone. "Questo è il motivo per cui ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze per offrire l'esperienza racing Hot Wheels più pura ed autentica mai vista in un videogioco. Lo dobbiamo alla community di Hot Wheels ed ai bambini che sono ancora in noi ".



Hot Wheels Unleashed offre ai giocatori l'opportunità di guidare le auto come se stessero giocando con i giocattoli. Il gameplay include gare adrenaliniche, una vasta scelta di veicoli Hot Wheels con diversi attributi e livelli di rarità, che i giocatori possono personalizzare con diverse skin e percorsi ambientati sbalorditivi in location della vita quotidiana con pezzi di pista speciali e oggetti interattivi. Il titolo presenta anche un rivoluzionario Track Editor che consente ai giocatori di creare tracce uniche e personalizzabili in qualsiasi ambiente e di condividerle con la community del gioco.