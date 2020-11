Milesonte annuncia Monster Energy Supercross 4, al debutto il prossimo 11 Marzo (2021)

Dopo aver lanciato con discreto successo l'ottimo RIDE 4 (Clicca qui per leggere la nostra recensione) ed in attesa del debutto di MXGP 2020 atteso per il 16 Dicembre, Milestone inizia a preparare il nuovo ciclo per il prossimo anno con l'annuncio di Monster Energy Supercross 4.

Atteso per il 11 Marzo del 2021, questo nuovo capitolo della serie offrirà la possibilità di vivere le emozioni dell'omonimo campionato statunitense della stagione 2020/2021, un pacchetto che comprenderà un totale di più di 100 piloti delle categorie 450SX e 250SX pronti a sfidarsi sui 17 tracciati ufficiali disponibili, oltre che personalizzazioni estetiche e delle performance per piloti e relative moto.

Al momento gli sviluppatori non si sono sbottonati molto circa le novità di questo capitolo. Tramite il sito ufficiale, che vi invitiamo a consultare a questa pagina, scopriamo che la modalità Carriera sarà totalmente rinnovata, e che sarà implementato un albero delle abilità per il giocatore (Non sappiamo ancora come o cosa possa riguardare).

Ritorna inoltre il Track Editor avanzato, e per l'occasione viene introdotto un nuovo scenario Compound ispirato ai paesaggi delle isole del Maine, il quale includerà varie feature (Corsa libera, sfide e cinque nuove tracciati oltre a nuovi collezionabili sparsi) da affrontare in solitaria oppure in co-op con tre amici.

Per il momento non possiamo fare altro che attenedere ulteriori novità, e lasciarvi al trailer rilasciato ieri in occasione dell'annuncio: