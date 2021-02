Milestone annuncia MotoGP 21, al debutto il 22 Aprile (2021)

Dopo aver concluso un'annata di successo con il lancio di MXGP 2020 avvenuto a Dicembre, durante la quale titoli come MotoGP20 e RIDE 4 hanno saputo scaldare i cuori degli appassionati delle due ruote, Milestone annuncia oggi MotoGP21.

Pronto a debuttare il prossimo 22 Aprile (2021), giusto a poco più di un mese di distanza dall'uscita di Monster Energy Supercross 4 prevista per il 11 Marzo, questo nuovo capitolo porta con se importanti novità per quanto riguarda il sempre più elevato livello di simulazione e realismo.

Gli sviluppatori hanno lavorato molto in questi mesi per rendere le corse ancor più "convincenti", grazie all'introduzione di una vera e propria sequenza di recupero della moto a seguito di una caduta (Ergo il giocatore dovrà controllare il pilota fino a raccogliere la moto e gestire la ripartenza), introdotta la temperatura dei freni come variabile nella simulazione e tutto ciò che ne consegue, rivisto il sistema di sospensioni e sistema di penalità/sanzioni più specifiche.

In attesa di un vero e proprio trailer gameplay, maggiori informazioni unitamente al trailer di lancio sono disponibili nella Press Release allegata qui di seguito:

MotoGP 21 scalda i motori! Il più realistico MotoGP di sempre è pronto ad arrivare sulla linea del traguardo



Milano - 18 Febbraio, 2021. Milestone e Dorna Sports S.L. sono orgogliose di annunciare che MotoGP21, il prossimo capitolo dell’entusiasmante serie di giochi di simulazione su due ruote, arricchirà la grande storia del franchise. In arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC, Steam ed Epic Games Store, MotoGP21 sarà lanciato il 22 Aprile, 2021.



Presentando la Stagione Ufficiale 2021 ed arricchito dalla potenza delle console next-gen, MotoGP21 è pronto a cambiare marcia e correre a tutta velocità, regalando un'esperienza senza precedenti. Una nuovissima modalità carriera manageriale progressiva e strategica, l'AI neurale più intelligente e avanzata e miglioramenti di gameplay aumenteranno il realismo della simulazione e la sensazione di immersione dei giocatori.



Quest'anno, la MotoGP sembra più reale che mai!

Una vera esperienza MotoGP

La nuova edizione della modalità carriera manageriale consentirà ai giocatori di approfondire l'esperienza di gestione, rendendo disponibili alcune nuove feature sia in pista che fuori. Costruire il miglior team possibile e personalizzare la moto sono le chiavi del successo. Essere veloci in pista ora dipende da te!



Il Personal Manager guida lo staff, aiutando i piloti a cercare nuovi e prestigiosi contratti presso le migliori squadre del campionato. Al loro fianco il Chief Engineer lavora per aumentare i punti ricerca, guadagnati settimanalmente o durante le sessioni di prove libere. Infine, ma non meno importante, il Data Analyst ha il compito di trovare l'equilibrio perfetto per ogni area di sviluppo in cui progredire, al fine di rendere efficace e dinamico tutto il personale. Questi elementi sono stati aggiunti con l'obiettivo di creare un’esperienza carriera più profonda e completa. Che ne dici di partire dal basso con uno Junior Team?



Ovviamente il percorso sarà più difficile, ma allo stesso tempo più personale. Assumere le persone giuste è sempre fondamentale per il successo, a partire dal Team Manager, che cercherà nuove sponsorizzazioni e piloti, fino ad arrivare al Direttore Tecnico che gestisce il reparto R&D per le moto junior. Naturalmente, non dimenticare di assumere un pilota, una giovane stella di talento per guidare la squadra in cima alla classifica.



In entrambi i casi la moto fa da protagonista in MotoGP 21 e la personalizzazione fa un ulteriore passo in avanti verso la realtà. Assegna i membri del tuo staff a uno qualsiasi dei rami di sviluppo delle moto e investi i tuoi punti di ricerca e sviluppo per migliorare la potenza del motore, l'aerodinamica, il telaio e le più importanti caratteristiche elettroniche, come controllo della trazione, freno, anti impennamento e mappatura della potenza. E, naturalmente, anche l'aspetto estetico è importante, ecco perché MotoGP presenta ancora una volta un editor diviso in cinque categorie principali: casco, livrea, tuta, adesivi e numero di gara.

Il futuro del gaming su due ruote è qui

Abbiamo promesso un'esperienza più reale che mai e la carriera manageriale è solo uno dei miglioramenti di quest'anno. Il gameplay ha anche alcune nuove caratteristiche da presentare: l'obiettivo è creare una simulazione di corse elettrizzante, strategica e adrenalinica.



⇒ Sequenza di recupero della moto. Una volta caduto, non ti rigenererai più automaticamente in pista. Dovrai alzarti e tornare sulla moto, il più velocemente possibile. Presta attenzione a come prendi le curve!

⇒ Temperatura dei freni. La guida non è solo una questione di velocità, ma anche di strategia. Monitorare la temperatura dei freni è la chiave per avere sempre la situazione sotto controllo. Se sono troppo caldi o troppo freddi rischiano di perdere la loro efficacia.

⇒ Penalità sul giro lungo. Infine, anche questa feature sta arrivando nel franchise MotoGP , il che significa che le sanzioni possono ora essere più specifiche.

⇒ Sistema di sospensione della moto rivisto. Il livello di realismo sta nuovamente aumentando. Questa feature è dedicata a tutti gli amanti della simulazione di corse!



Poiché il 2021 è l'anno delle console di nuova generazione, MotoGP 21 è pronta anche a fornire alcune imperdibili aggiunte. I giocatori che giocano su PlayStation 5 e Xbox Series X apprezzeranno la risoluzione dinamica fino a 4K, a 60FPS. La qualità complessiva è notevolmente migliorata e l'illuminazione potenziata crea un mondo che trasmette tutta la sensazione di una vera corsa. I tempi di caricamento sono più rapidi e per coloro che non possono vivere senza il brivido della competizione, le gare online sono ora fino a 22 piloti. Infine, come un'impennata sul traguardo, i giocatori PlayStation apprezzeranno la straordinaria funzionalità di PS5 DualSense , inclusi il feedback aptico e i trigger adattivi.



E per finire, il next level di ANNA. La nostra rivoluzionaria AI basata sull'apprendimento automatico è tornata con ulteriori miglioramenti per gareggiare contro avversari più veloci, intelligenti e precisi che mai, rendendo l'esperienza offline uguale a una vera gara. E questo è solo l'inizio! MotoGP 21 diventerà ancora più grande e migliore nel corso dei mesi grazie ad alcuni nuovi contenuti che verranno introdotti attraverso le patch. Il day one è solo l'inizio della gara!