Milestone annuncia SBK22, la superbike torna dopo dieci anni a Settembre 2022

Proprio come chiaccherato a seguito dell'acquisto della relativa licenza avvenuto a Febbraio, Milestone annuncia ufficialmente il ritorno del videogame dedicato al Campionato Mondiale di Superbike, ovvero SBK22, il quale sarà disponibile il 15 settembre 2022 su PlayStation 4/5, Xbox One e Series X|S oltre naturalmente Steam.

Sfruttando il know-how acquisito grazie alla lunga serie di titoli dedicati al campionato MotoGP (Clicca qui per maggiori info su MotoGP22 lanciato ad Aprile 2022), il team di sviluppo italiano tenterà stando alle dichiarazioni fatte - allegate qui di seguito - di riprodurre al meglio quanto questo seguitissimo campionato ha da offrire.

Per quanto riguarda il comparto tecnico, inutile sottolineare che il tutto verrà basato sul versatile Unreal Engine di Epic (Probabilmente la mesesima 4a ed aggiornata revisione già vista all'opera su MotoGP22). Al momento non vi sono ulteriori dettagli, né un vero e proprio trailer gameplay, pertanto vi consigliamo di tenere gli occhi aperti nei prossimi giorni/settimane!

Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito ufficiale del gioco, raggiungibile a questa pagina.

A 10 anni di distanza dall’ultima release, lo storico franchise ritorna con una nuova esperienza di gioco su due ruote di nuova generazione.



SBK22 porta in pista l’autentico Campionato SBK, con un gameplay simulativo, ambientazioni super realistiche, i piloti e le moto ufficiali, realizzando finalmente i sogni della community e dei fan di questo sport. In SBK22 troverai il campionato ufficiale WorldSBK 2022, una modalità Carrierà davvero coinvolgente e i weekend di SBK con le prove libere, le Superpole e le gare.



Il campionato ufficiale SBK 2022 è la riproduzione perfetta di ciò che accade nella realtà, con il calendario degli eventi, il roster ufficiale, l’area box realizzata con effetti fotorealistici e modelli animati per i personaggi. Metterai alla prova le tue abilità nei panni dei migliori piloti, partecipando a sfide mozzafiato sulle piste ufficiali.



La Modalità Carriera mette a tua disposizione tante possibilità per lavorare sulle performance di rider e moto, dalla gestione dello staff alla creazione di un setup avanzato in cui avrai il pieno controllo dei setting della moto e potrai far evolvere il Development Tree. Gestione dello staff vuol dire assunzione di diversi professionisti, dal Personal Manager, all’Ingegnere Capo, senza dimenticare il Telemetrista.



A.N.N.A, il sistema di IA basato sulla rete neurale e il machine learning, garantisce un’esperienza di gameplay su misura, controllando agilmente gli avversari sulla base delle loro personalità e allenandoli per far crescere la loro esperienza.



Con gli Editor potrai personalizzare tanti aspetti della tua esperienza di gioco. Gli Editor di adesivi, caschi, numeri e butt patch sono dedicati a piloti e moto; il Fiction Team è focalizzato sulla creazione di un team da zero, con livree e stili totalmente personalizzabili.



SBK22 è pensato anche per gare epiche in multiplayer fino a 12 giocatori, con la possibilità di creare lobby per sfide di un altro livello. Puoi anche aggiungere la tipica Tissot-Superpole prima della gara, scegliendo le impostazioni e le regole che preferisci.