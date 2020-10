Need for Speed: Hot Pursuit Remastered al debutto il 06 Novembre (2020)

Proprio come avevamo immaginato a seguito degli scontatissimi teaser, EA Games ha svelato ieri un nuovo Need for Speed realizzato in collaborazione con Criterion Games, e Stellar Entertainment.

Sfortunatamente non si tratta di un reale nuovo capitolo della serie, che probabilmente arriverà nel 2021, bensì della tanto chiaccherata Remastered di Need for Speed: Hot Pursuit la quale, oltre ad offrire in blocco tutti i contenuti originali più DLC della versione originale datata 2010, vanta una rinnovata veste grafica.

Cio si traduce in modelli a risoluzione più alta, più oggetti e oggetti di scena, distanza di disegno più lunga, ombre a risoluzione più alta e video migliorati (Oltre ad una modalità di personalizzazione aggiuntiva delle auto che debutterà a seguito del lancio).

Il suo debutto è previsto per il prossimo 06 Novembre (2020) su tutte le attuali piattaforme di gioco, che nel dettaglio lo faranno girare così:

PS4 ed XBox One - risoluzione 1080p a 30FPS

PS4 Pro ed XBox One X - risoluzione 1080p a 60FPS oppure 4K a 30FPS

Nintendo Switch - risoluzione 1080p a 30FPS in modalità docked, 720p a 30FPS in mobile

PC Windows - supportato il 4K a 60FPS, con in aggiunta migliori texture, effetti particellari ed AA/SSAO

Maggiori informazioni su Need for Speed: Hot Pursuit Remastered sono disponibili sul sito ufficiale, a questa pagina. Di seguito i requisiti minimi e consigliati per goderlo su PC Windows:

REQUISITI MINIMI:

Windows 10 64-bit - DirectX 11

Windows 10 64-bit - DirectX 11 CPU - Intel Core i3-2120 oppure AMD Phenom II X4 965

8GB

45GB

45GB GPU - NVIDIA GeForce GTS 450 oppure AMD HD5750

REQUISITI CONSIGLIATI:

Intel Core i5-3570K oppure AMD FX-8350

Intel Core i5-3570K oppure AMD FX-8350 GPU - NVIDIA GeForce GTX 660 oppure AMD R9 270X

Esperienza visiva migliorata, tutti i più importanti contenuti di gioco scaricabili, più aggiornamenti e Autolog - la rivoluzionaria competizione asincrona - con Cross-Platform Multiplayer



Criterion Games, in collaborazione con Stellar Entertainment, riaccende il brivido dell'inseguimento e della fuga in Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC il 6 novembre e su Nintendo Switch il 13 novembre, il gioco presenterà una grafica migliorata e una competizione multiplayer asincrona cross-platform alimentata da Autolog, la funzionalità rivoluzionaria che consente ai giocatori di connettersi, confrontarsi e competere con i propri amici. Il gioco includerà anche tutti i DLC principali che offriranno sei ore in più di gioco e oltre 30 sfide, riportando in auge l'acclamato Need for Speed di Criterion, che ha vinto l'ambito Best Racing Game Award dei Game Critics Awards 2010 e Il British Academy Video Games Award per Multiplayer nel 2011.



"Need for Speed: Hot Pursuit ha anticipato i tempi quando è uscito nel 2010, poiché abbiamo costruito prima di tutti un sistema automatico con cui confrontarsi e dare consigli tra amici all'interno videogioco. Ora, siamo contenti di riportare quello spirito di competizione senza tempo su nuove piattaforme dove i giocatori possono connettersi, sfidarsi e competere indipendentemente dalla console utilizzata, questa volta anche in viaggio con Nintendo Switch", ha affermato Matt Webster, VP di Criterion Games. "Grazie all' Autolog e alle mitiche supercar più amate al mondo, questo titolo creerà l'esperienza di corsa socialmente più competitiva ed emozionante."



Need for Speed: Hot Pursuit Remastered presenta miglioramenti grafici del mondo di Seacrest County, dove le strade tortuose e le supercar esotiche offriranno un senso di velocità adrenalinico. Un'approfondita carriera per single player offrirà l'azione da entrambi i lati della legge, dove poliziotti intercettatori dotati di armi tattiche potranno arrestare i loro sospettati e i corridori d'élite potranno livellare il campo di gioco con contrattacchi e manovre difensive. Attraverso un'esperienza multiplayer disponibile in tutte le modalità di gara, i giocatori potranno gustarsi la propria carriera in solitaria o sfidare gli amici per guadagnare ricompense e sbloccare nuove auto, armi e attrezzature.



Il videogioco includerà anche tutti i contenuti aggiuntivi post-lancio, come le modalità preferite dai fan, Armed and Dangerous e Lamborghini Untamed, perfettamente integrati nell'esperienza come mai prima d'ora. Obiettivi inediti, colori delle auto, frenate brusche ridotte, una modalità foto aggiornata e molteplici novità sulla qualità della vita fanno in modo che questo sia il momento perfetto per riaccendere l'inseguimento da entrambi i lati della legge. Dopo il lancio, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered vedrà anche l'aggiunta del car wrapping, che offrirà ai giocatori ancora più opzioni di personalizzazione.



La rivoluzionaria tecnologia Autolog di Need for Speed: Hot Pursuit Remastered connetterà i giocatori con gli amici in una competizione asincrona testa a testa, intuitivamente proponendo e raccomandando loro sfide in base ai risultati ottenuti. La funzione Autolog consentirà inoltre ai giocatori di confrontare e condividere tutte le loro esperienze, immagini e sfide con cross-platform multiplayer, dando ai giocatori l'opportunità di competere tra loro su qualsiasi piattaforma.