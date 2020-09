Recensione art of rally, quando l'indie supera il Tripla A

Spesso e volentieri i videogiocatori sono portati a credere che non possano esistere titoli migliori di quelli realizzati dalle più grandi software-house del momento, ma per fortuna sempre più appassionati stanno scoprendo i titoli volgarmenti definiti "indie".

Si tratta di videogame apparentemente "semplici", realizzati da appassionati che nonostante il budget limitato cacciano fuori talvolta delle produzioni degne di ben altri livelli. Un esempio di tutto ciò è Cloudpunk, titolo realizzato da ION LANDS che abbiamo recensito ed ampiamente apprezzato durante i primi di Maggio. Ma per fortuna ce n'è per tutti i gusti e freschi di produzione, anche per gli amanti delle corse.

Qualche tempo fa avevamo difatti scoperto che il simpatico Dune Casu dei Funselektor Labs Inc., nostra vecchia conoscenza ed artefice del piccolo ma grande capolavoro Absolute Drift (Vedi la nostra recensione dei primi del 2016), stava ultimando i lavori relativi ad un titolo racing con vista dall'alto.. che ci ha letteralmente stregato dal momento in cui abbiamo iniziato a testarlo!

Questo nuovo capolavoro - sì, ve lo anticipo - si intitola art of rally, successore spirituale del precedente gioco di Dune, ed il suo scopo è proprio quello di far riscoprire agli appassionati e non che affrontare una competizione del genere è equivalente ad una vera e propria arte, focalizzandosi con "semplicità" tanto sulla fisica di guida delle auto che sullo scenario, che vuoi o non vuoi in questi casi fa sempre da padrone.

art of rally è disponibile PC Windows tramite Steam e GoG dal 23 Settembre (2020) al prezzo 20,99€, attualmente scontato del 10% per celebrarne il lancio, e solo successivamente su console.

Per chi volesse supportare ulteriormente gli sviluppatori vi è anche una Deluxe Edition venduta al prezzo di 33.48€, la quale include l'intera colonna sonora del gioco realizzata da Tatreal.

