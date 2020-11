Recensione DiRT 5 e benchmark su PC Windows, un assaggio della next-gen

É arrivato il momento del debutto delle nuove console di Microsoft e Sony, ossia XBox Series X|S e PlayStation 5, ed insieme a loro è arrivato il momento di giocare l'ultima fatica degli studi Codemasters.

Ancor più di altri titoli come ad esempio l'ottimo RIDE 4 di Milestone, DiRT 5 è un ambizioso titolo nato "a cavallo tra due generazioni", capace di sfruttare fino all'osso e mettere a disagio le console precedenti, mentre allo stesso tempo di far risaltare le performance delle nuove console che in più - come vedremo più tardi anche su PC Windows - vanteranno i tanto attesi effetti derivanti dall'utilizzo del Ray Tracing.

Il tutto condito da un mix diversificato di modalità di gioco, dalle corse tradizionali su più terreni, alla creazione di arene personalizzate con la feature Playgrounds e una serie di opzioni multiplayer, grazie alle quali potremo correre su 70 percorsi in totale (Ambientati in 10 diverse e suggestive località sparse sulla terra) e 13 classi di veicoli.

Obiettivi certamente ambiziosi, sopratutto per il periodo in cui ci troviamo. Ma ehi, vorreste dirmi che secondo voi Codemasters non è in grado di soddisfare le aspettative che lei stessa ha generato? Certo, non è mai tutto oro quello che luccica, ma vi assicuro che gli sviluppatori ce l'hanno messa tutta per mantenere le promesse fatte, e come sempre il nostro compito è quello di dimostrarvelo. 😎

DiRT 5 è disponibile negli store fisici ed anche tramite Steam dal 05 Novembre (2020) per console old-gen e PC Windows, per quest'ultma piattaforma venduto al prezzo 54,99€, con un debutto previsto sulle console next-gen previsto al lancio.

Per quanto riguarda eventuali DLC, oltre ai "classici" Booster Pack, segnaliamo che al momento è possibile già acquistare il "Year 1 Upgrade" separatamente al prezzo di 34,99€ (Oppure unitamente al gioco di base nella versione Amplified Edition proposta al prezzo di 74,99€).

Oltre a sbloccare istantaneamente alcuni veicoli oltre a sponsor e potenziamenti per le ricompense, questo pacchetto permetterà di ottenere tutti i contenuti che verranno proposti da qui ad un anno, il che comprende un minimo di 12 nuove auto, 60 nuovi eventi carriera ed altro ancora.

